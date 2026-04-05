مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلب شوبير 40 مليون جنيه للتجديد

نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما أثير بشأن طلب مصطفى شوبير 40 مليون جنيه من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

ويواصل الأهلي استعداداته لافتتاح مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "غير صحيح طلب مصطفى شوبير 40 مليون جنيه مقابل تجديد تعاقده مع الأهلي".

وشدد "لم يتم عقد جلسة من الأساس مع اللاعب من أجل التفاوض، والتركيز في الفترة الحالية على المرحلة الحاسمة من الدوري".

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب، في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

وخاض مصطفى شوبير 14 مباراة مع الأهلي هذا الموسم واستقبل 12 هدفا وحافظ على نظافة شباكه ست مرات.

ويبلغ شوبير من العمر 26 عاما.

وقاد حارس مرمى الأهلي الفريق في 9 مباريات بدوري أبطال إفريقيا مقابل 5 مواجهات في الدوري.

ولعب مصطفى شوبير أمام كل من السعودية وإسبانيا ضمن معسكر منتخب مصر في شهر مارس.