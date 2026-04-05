بالمر: فخور بارتداء شارة قائد تشيلسي لأول مرة في مسيرتي

أعرب كول بالمر لاعب تشيلسي عن فخره بارتدائه شارة القائد للمرة الأولى في مسيرته مع البلوز.

وحقق تشيلسي انتصارا كبيرا أمام بورت فالي بنتيجة 7-0 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بالمر في تصريحات لقناة تشيلسي: "كانت لحظة فخر أن أكون قائدا لتشيلسي، واستمتعت بها كثيرا".

وواصل "أشعر أنني بحالة جيدة، وكأنني تخطيت مرحلة صعبة، أستطيع الآن التسديد مجددا وفعل كل شيء، لذلك الأمر يتعلق الآن بالاستمرار وتقديم أفضل أداء".

وأصبح تشيلسي أول فريق يسجل 7 أهداف أو أكثر في مباراة بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ فوز ليفربول على برمنجهام سيتي بنتيجة 7-0 في موسم 2005-2006.

كما بلغ تشيلسي نصف نهائي البطولة للمرة 28 في تاريخه، ولا يتفوق عليه سوى مانشستر يونايتد (32 مرة) وأرسنال (30 مرة قبل مباراته أمام ساوثامبتون).

وأصبح إستيفاو أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي لفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز وعمره 18 عامًا و345 يومًا، منذ بوكايو ساكا مع أرسنال ضد بورنموث في يناير 2020.

