تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية

الأحد، 05 أبريل 2026 - 10:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح لاعب ليفربول ضد مانشستر سيتي

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك مانشستر سيتي في المباراة التي شهدت ظهوره الأخير على ملعب الاتحاد بقميص الريدز، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول من سيتي بنتيجة 4-0 في ربع نهائي كأس إنجلترا، وأهدر ركلة جزاء.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

مدرب سيتي: آمل أن يحصل صلاح على الاحترام الذي يستحقه حسن شحاتة: يجب أن يلعب منتخب مصر بلا خوف في المونديال.. وهذه نصيحتي لـ صلاح في المشاركة الأخيرة ضد صلاح.. هالاند يقود مانشستر سيتي لسحق ليفربول ولنصف نهائي كأس الاتحاد جوارديولا: صلاح أسطورة بالطبع ويستحق تقديرا عظيما

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ميلوس كيركيز بمتوسط تقييم بلغ 5.5 درجة.

المباراة نفسها شهدت دخول عمر مرموش كبديل في الدقيقة 77 وهي نفس الدقيقة التي خرج فيها صلاح من الملعب مستبدلا.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 436 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 255 هدفا وصنع 119 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون وتشيلسي مع ليدز ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد تقرير: برونو يطالب إدارة يونايتد بضم مواطنه تقرير: لايبزج يحاول تحصين "بديل صلاح المحتمل" في ليفربول
