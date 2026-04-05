تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك مانشستر سيتي في المباراة التي شهدت ظهوره الأخير على ملعب الاتحاد بقميص الريدز، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول من سيتي بنتيجة 4-0 في ربع نهائي كأس إنجلترا، وأهدر ركلة جزاء.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ميلوس كيركيز بمتوسط تقييم بلغ 5.5 درجة.

المباراة نفسها شهدت دخول عمر مرموش كبديل في الدقيقة 77 وهي نفس الدقيقة التي خرج فيها صلاح من الملعب مستبدلا.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 436 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 255 هدفا وصنع 119 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

