السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي

الأحد، 05 أبريل 2026 - 00:42

كتب : FilGoal

عمرو السولية

يرى عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا أن أزمات غرفة ملابس الأهلي لن تنتهي إذا استعاد الفريق نجومه الكبار الذين رحلوا بداية الموسم الحالي.

وقال السولية عبر إم بي مصر 2: "حتى إذا تواجد السولية ومعلول وربيعة في غرفة ملابس الأهلي في الوقت الحالي ستظل الأمور صعبة".

وأضاف "كنا نريد خوض مباراة الزمالك التي لم يحضرها الفريق في الدوري، والحافلة تحركت وكنا نعتقد أننا سنذهب إلى استاد القاهرة وفوجئنا أننا في فرع النادي بمدينة نصر لخوض التدريبات".

وأكمل "مشادتي مع أحد الجماهير لأنه كان يتحدث معي وكأن اللاعبين هم أصحاب قرار عدم خوض مباراة الزمالك وليس قرار مجلس الإدارة".

وواصل "أتمنى العودة للأهلي من جديد للعمل الإداري في النادي، وعلي ماهر هو أنسب مدرب مصري لتدريب الأحمر فهو يمتلك شخصية الأهلي القوية".

وأكمل "أحد لاعبي الأهلي اعتذر عن عدم تسديد ركلة الترجيح أمام باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال لشعوره بعدم التوفيق في هذا اليوم".

وشدد "مصطفى شوبير هو الأحق بحراسة مرمى الأهلي في الوقت الحالي وليس محمد الشناوي".

وواصل "فايلر ثم موسيماني ثم كارتيرون هم أفضل المدربين الذي عملت معهم في الأهلي، ثم مارسيل كولر".

وأتم تصريحاته "لماذا لا يفوز سيراميكا كليوباترا بالدوري هذا الموسم؟ نحن ننافس بقوة ونثق في قدرات الفريق واللاعبين والجهاز الفني".

