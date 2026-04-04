أبو زهرة: جمهور السعودية وجه التحية لـ عبد المنعم.. ومدير فني أجنبي لاتحاد الكرة

السبت، 04 أبريل 2026 - 23:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر

كشف مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة عن كواليس مباراتي منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا في التوقف الدولي السابق.

وقال أبو زهرة عبر أون سبورت: "جمهور السعودية حرص على توجيه تحية خاصة لمحمد عبد المنعم بعد مباراة الفريقين بعد عودته من الإصابة".

وأضاف "كان يجب أن نلعب مباريات قوية في هذا التوقف ولا يوجد أقوى من السعودية وإسبانيا لاختبار قوة منتخب مصر".

وأكمل "بعد كأس العالم سنعمل على خطة تطوير الكرة المصرية لمدة 12 سنة مقبلة".

وأتم تصريحاته "المدير الفني القادم لاتحاد الكرة سيكون أجنبي لتنفيذ خطة تطوير الكرة المصرية التي تمتد لـ12 سنة مقبلة، وستكون مهتمه لمدة عامين ومن ثم يأتي مدير فني مصري لإكمال الخطة".

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 وديا في جدة، ثم تعادل مع إسبانيا سلبيا في إسبانيول.

اتحاد الكرة منتخب مصر إسبانيا السعودية مصطفى أبو زهرة
التعليقات
/articles/526529/أبو-زهرة-جمهور-السعودية-وجه-التحية-لـ-عبد-المنعم-ومدير-فني-أجنبي-لاتحاد-الكرة