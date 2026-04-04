9 من 10.. تعادل سلبي بين الجونة والاتحاد وآخر بين مودرن ودجلة

السبت، 04 أبريل 2026 - 23:38

كتب : FilGoal

مودرن سبورت - وادي دجلة

فرض التعادل السلبي نفسه بين الجونة والاتحاد السكندري في ملعب خالد بشارة ومودرن سبورت ضد وادي دجلة على استاد القاهرة في الجولة الثانية من مجموعة تفادي الهبوط.

وحتى الآن أقيمت 10 مباريات في مرحلة تفادي الهبوط من الدوري بين الجولتين الأولى والثانية انتهت 9 منها بالتعادل.

وشهد الشوط الأول من مباراة الجونة والاتحاد تدخل القائم في منع الأهداف.

في الدقيقة 12 رد القائم الأيمن لمحمود عبد الرحيم "جنش" رأسية محمد النحاس.

وبعد 5 دقائق رد القائم الأيمن لمحمد علاء رأسية محمد مجدي "أفشة".

وفي الدقيقة 39 أهدر لاعبو الجونة فرصة خطيرة مرت بجوار القائم بعد لمسة علي الزاهدي.

وظل الجونة في المركز العاشر برصيد 30 نقطة وارتقى الاتحاد للمركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.

وفي استاد القاهرة ورغم محاولات دجلة ومودرن انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع دجلة رصيده لـ 31 نقطة في المركز التاسع وظل مودرن سبورت في المركز الـ 13 برصيد 25 نقطة.

