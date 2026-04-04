مفاجأة مدوية.. ساوثامبتون يطيح بـ أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 04 أبريل 2026 - 23:13

كتب : FilGoal

أطاح ساوثامبتون أحد أندية الدرجة الأولى الإنجليزية بـ أرسنال من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مفاجأة مدوية بالفوز بنتيجة 2-1 على ملعب سانت ماري.

وتأهل الفريق المُلقب بـ "القديسين" لنصف النهائي للمرة الثالثة في آخر 9 مواسم.

ولأول مرة يتم إقصاء أرسنال من فريق من درجة أقل منذ 2022 عندما ودع الكأس من الدور الثالث على يد نوتنجهام فورست.

وازدادات أوجاع أرسنال بخسارة الفريق لقبه الثاني في المباراة الثانية على التوالي.

فكانت آخر مباراة للجنرز ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وخسرها 2-0.

والآن ودع كأس الاتحاد الإنجليزي ليتبق له بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للمنافسة عليها.

وتقدم روس ستيوارت بهدف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة مرت من بن وايت في الدقيقة 35.

وأدرك البديل فيكتور جيوكيريس التعادل لأرسنال في الدقيقة 69 من صناعة كاي هافيرتز.

وخطف أصحاب الأرض هدف الفوز القاتل عن طريق شيا شارلز بتسديدة أرضية من داخل الـ 18 مستفيدا من تخبط دفاع الجنرز.

وأصبح ساوثامبتون ثالث المتأهلين بعد مانشستر سيتي وتشيلسي.

وتختتم مباريات ربع النهائي غدا الأحد 5 أبريل بمباراة وست هام ضد ليدز يونايتد.

وستقام القرعة في ملعب لندن ستيديوم معقل وست هام عقب نهاية اللقاء.

ومن المنتظر أن تقام مباراتي نصف النهائي يومي 25 و26 أبريل الجاري.

