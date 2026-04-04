مفاجأة مدوية.. ساوثامبتون يطيح بـ أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

أطاح ساوثامبتون أحد أندية الدرجة الأولى الإنجليزية بـ أرسنال من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مفاجأة مدوية بالفوز بنتيجة 2-1 على ملعب سانت ماري.

وتأهل الفريق المُلقب بـ "القديسين" لنصف النهائي للمرة الثالثة في آخر 9 مواسم.

ولأول مرة يتم إقصاء أرسنال من فريق من درجة أقل منذ 2022 عندما ودع الكأس من الدور الثالث على يد نوتنجهام فورست.

وازدادات أوجاع أرسنال بخسارة الفريق لقبه الثاني في المباراة الثانية على التوالي.

فكانت آخر مباراة للجنرز ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وخسرها 2-0.

والآن ودع كأس الاتحاد الإنجليزي ليتبق له بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للمنافسة عليها.

St Mary’s ERUPTS as Southampton knock Arsenal out of the FA Cup 😲 Watch live on TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/aquynFMuKd — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 4, 2026

وتقدم روس ستيوارت بهدف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة مرت من بن وايت في الدقيقة 35.

وأدرك البديل فيكتور جيوكيريس التعادل لأرسنال في الدقيقة 69 من صناعة كاي هافيرتز.

وخطف أصحاب الأرض هدف الفوز القاتل عن طريق شيا شارلز بتسديدة أرضية من داخل الـ 18 مستفيدا من تخبط دفاع الجنرز.

وأصبح ساوثامبتون ثالث المتأهلين بعد مانشستر سيتي وتشيلسي.

وتختتم مباريات ربع النهائي غدا الأحد 5 أبريل بمباراة وست هام ضد ليدز يونايتد.

وستقام القرعة في ملعب لندن ستيديوم معقل وست هام عقب نهاية اللقاء.

ومن المنتظر أن تقام مباراتي نصف النهائي يومي 25 و26 أبريل الجاري.