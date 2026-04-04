روسينيور: لا يوجد سقف لإمكانيات إستيفاو

السبت، 04 أبريل 2026 - 22:24

كتب : ذكاء اصطناعي

ليام روسينيور مدرب تشيلسي

أثنى ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي على مستوى إستيفاو لاعب فريقه، وذلك بعد التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على بورت فايل.

وفاز تشيلسي على بورت فالي برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال روسينيور عبر بي بي سي: "هذا أمر رائع، ولهذا تأتي إلى هذا النادي. تريد الفوز بالبطولات، وتريد خوض المباريات الكبيرة، وأنا سعيد جدًا باللاعبين. كانت عقليتهم مميزة للغاية. سجلنا سبعة أهداف، وهذا جاء نتيجة طاقة وحماس استمتعت بهما".

أخبار متعلقة:
بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على الفيحاء مدرب سيتي: آمل أن يحصل صلاح على الاحترام الذي يستحقه تشيلسي إلى نصف نهائي الكأس برباعية أمام بورت فايل

وعن حديثه بين الشوطين مع اللاعبين قال: "قلت لهم العبوا وكأن النتيجة 0-0، علينا أن نكون مثاليين. أعتقد أن اللاعبين كانوا رائعين في تنفيذ ذلك".

وعن إستيفاو قال: "لا يوجد سقف لإمكاناته. يدخل إلى الملعب ويلعب مباشرة، يريد الكرة دائمًا. في أي مكان يتواجد فيه على أرض الملعب يمثل تهديدًا".

وعن تحقيق الفوز رغم الضغوط خارج الملعب: "كرة القدم تُحسم داخل الملعب. هذا نادٍ كبير للغاية ويخضع لرقابة كبيرة، وهناك الكثير من الحديث والكتابات. مررنا بفترة صعبة خلال 10 أيام، لكن الطريقة التي تجاوزنا بها ذلك تُعد خطوة مهمة لما تبقى من الموسم".

وأصبح تشيلسي أول فريق يسجل 7 أهداف أو أكثر في مباراة بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ فوز ليفربول على برمنجهام سيتي بنتيجة 7-0 في موسم 2005-2006.

كما بلغ تشيلسي نصف نهائي البطولة للمرة 28 في تاريخه، ولا يتفوق عليه سوى مانشستر يونايتد (32 مرة) وأرسنال (30 مرة قبل مباراته أمام ساوثامبتون).

وأصبح إستيفاو أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي لفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز وعمره 18 عامًا و345 يومًا، منذ بوكايو ساكا مع أرسنال ضد بورنموث في يناير 2020.

نرشح لكم
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون وتشيلسي مع ليدز ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد تقرير: برونو يطالب إدارة يونايتد بضم مواطنه تقرير: لايبزج يحاول تحصين "بديل صلاح المحتمل" في ليفربول
