روسينيور: لا يوجد سقف لإمكانيات إستيفاو

أثنى ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي على مستوى إستيفاو لاعب فريقه، وذلك بعد التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على بورت فايل.

وفاز تشيلسي على بورت فالي برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال روسينيور عبر بي بي سي: "هذا أمر رائع، ولهذا تأتي إلى هذا النادي. تريد الفوز بالبطولات، وتريد خوض المباريات الكبيرة، وأنا سعيد جدًا باللاعبين. كانت عقليتهم مميزة للغاية. سجلنا سبعة أهداف، وهذا جاء نتيجة طاقة وحماس استمتعت بهما".

وعن حديثه بين الشوطين مع اللاعبين قال: "قلت لهم العبوا وكأن النتيجة 0-0، علينا أن نكون مثاليين. أعتقد أن اللاعبين كانوا رائعين في تنفيذ ذلك".

وعن إستيفاو قال: "لا يوجد سقف لإمكاناته. يدخل إلى الملعب ويلعب مباشرة، يريد الكرة دائمًا. في أي مكان يتواجد فيه على أرض الملعب يمثل تهديدًا".

وعن تحقيق الفوز رغم الضغوط خارج الملعب: "كرة القدم تُحسم داخل الملعب. هذا نادٍ كبير للغاية ويخضع لرقابة كبيرة، وهناك الكثير من الحديث والكتابات. مررنا بفترة صعبة خلال 10 أيام، لكن الطريقة التي تجاوزنا بها ذلك تُعد خطوة مهمة لما تبقى من الموسم".

وأصبح تشيلسي أول فريق يسجل 7 أهداف أو أكثر في مباراة بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ فوز ليفربول على برمنجهام سيتي بنتيجة 7-0 في موسم 2005-2006.

كما بلغ تشيلسي نصف نهائي البطولة للمرة 28 في تاريخه، ولا يتفوق عليه سوى مانشستر يونايتد (32 مرة) وأرسنال (30 مرة قبل مباراته أمام ساوثامبتون).

وأصبح إستيفاو أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي لفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز وعمره 18 عامًا و345 يومًا، منذ بوكايو ساكا مع أرسنال ضد بورنموث في يناير 2020.

