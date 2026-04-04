فوز غائب من 2022.. طرابزون ينتصر على جالاتاسراي ويشعل قمة الدوري التركي

حقق طرابزون سبور الفوز على جالاتاسراي في قمة الجولة 28 من الدوري التركي بنتيجة 2-1 وأشعل صراع الصدارة في الأمتار الأخيرة من المنافسة.

الفوز رفع رصيد طرابزون لـ 63 نقطة في المركز الثاني من 28 مباراة بفارق نقطة عن جالاتاسراي المتصدر والذي له مباراة أقل.

ولأول مرة يحقق طرابزون الفوز على جالاتاسراي منذ 2022

وأصبح فنربخشة أيضا قريبا من صراع القمة إذ يحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة قبل مواجهة الغريم بشكتاش الخميس المقبل.

وتقدم طرابزون بهدف مبكر برأسية في الدقيقة 4 عن طريق بول أوناتشو، هدف هو الأسرع الذي يستقبله النمور هذا الموسم محليا.

وأدرك ويلفريد سينجو التعادل في الدقيقة 48 بتسديدة من لمسة واحدة بعد عرضية باريش يلماز سكنت شباك أندري أونانا.

وأعاد تشيبويكي نوايوو تقدم طرابزون بالهدف الثاني برأسية في الدقيقة 62، جاعلا فريقه أكثر فريق تسجيلا للأهداف الرأسية في الدوري التركي برصيد 18 هدفا والأكثر من ركلات ثابتة بـ 22.

وسيلتقي جالاتاسراي يوم الأربعاء المقبل مع جوزتبه في مباراة مؤجلة من الجولة 27 ليحاول الابتعاد في الصدارة.