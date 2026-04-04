مدرب سيتي: آمل أن يحصل صلاح على الاحترام الذي يستحقه

السبت، 04 أبريل 2026 - 21:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح لاعب ليفربول ضد مانشستر سيتي

يأمل بيب لينيدرز المدرب المساعد في مانشستر سيتي أن يحظى محمد صلاح بالاحترام الذي يستحقه في الفترة الأخيرة له بقميص ليفربول.

وسبق أن عمل لينيدرز مدربا مساعدا ليورجن كلوب خلال ولايته التدريبية في ليفربول قبل أن يتوجه لسيتي مع بيب جوارديولا.

وانتصر مانشستر سيتي على ليفربول بنتيجة 4-0 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة شهدت إهدار صلاح لركلة جزاء.

وقال المدرب المساعد في مانشستر سيتي خلال المؤتمر الصحفي: "آمل أن يحصل صلاح على الاحترام الذي يستحقه".

وأضاف "قدّم كل شيء خلال 7-8 سنوات مع ليفربول وفاز بالألقاب الكبيرة بأسلوب مذهل".

وأتم "يجب أن ينال كل هذا الاحترام. إنه لأمر رائع لجميع اللاعبين الذين كانوا جزءا من ذلك الفريق وذلك الجيل من اللاعبين، فهم جميعا يستحقون ذلك".

المباراة كنت هي الأخيرة لمحمد صلاح ضد مانشستر سيتي قبل أن يغادر الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء بالدقيقة 37 بعد تدخل فان دايك على أورايلي.

ونفذ هالاند ركلة الجزاء بنجاح ليسجل الهدف الأول مانشستر سيتي.

وشهدت المباراة تسجيل إيرلنج هالاند لهاتريك، بينما تكفل أنطوان سيمينيو بالهدف الرابع.

فيما أهدر محمد صلاح ركلة جزاء حصل عليها ليفربول في الدقيقة 62.

وتأهل مانشستر سيتي لنصف النهائي والذي سيتم تحديد منافسه بالدور القادم عبر قرعة ستجرى فيما بعد.

