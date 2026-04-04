الأهلي يعلن جاهزية ثلاثي الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا

واصل الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مرحلة حسم اللقب للدوري المصري.

وأكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق على الجاهزية الطبية للثلاثي ياسين مرعي ومروان عثمان وهادي رياض، وذلك بعد انتهاء البرنامج التأهيلي والتدريبي المحدد لكل منهم.

ويشارك الثلاثي ياسين مرعي ومروان عثمان وهادي رياض في فقرات المران الجماعي بشكل كامل ومنتظم، ومن ثم بات الثلاثي جاهزًا طبيًّا للمرحلة القادمة من الدوري الممتاز وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وانتظم ياسين مرعي في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابة التمزق في وتر العضلة الضامة، فيما تعافى مروان عثمان من آلام الركبة، وشارك هادي رياض بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية.

وعقد يس توروب المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، وذلك قبل انطلاق فقرات المران حرص خلالها على شرح عدد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة سيراميكا.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات في الجيم قبل أن يؤدوا تدريبات متنوعة في الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.

وخضع رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد سيحا تدريبات بدنية وفنية على هامش المران الجماعي.

واختتم الفريق تدريباته بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين حيث شهدت التركيز على تنفيذ بعض التعليمات المحددة من قبل الجهاز الفني.