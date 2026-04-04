كرة طائرة – تفاصيل اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات في الأهلي

السبت، 04 أبريل 2026 - 19:05

كتب : حسام نور الدين

اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي، وأحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة الأهلي ونائب رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستضافة البطولة التي ينظمها النادي خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل الجاري بمشاركة 24 فريقًا من مختلف دول القارة.

شهد الاجتماع حضور ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، وخالد العوضي مدير البطولة، إلى جانب رؤساء اللجان المنظمة، حيث تم استعراض كافة الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة بالحدث القاري.

استعرضت اللجنة ترتيبات استقبال الفرق والوفود المشاركة، وآليات تسكينها في الفنادق المخصصة، فضلًا عن وضع خطة دقيقة لجدول التنقلات اليومية من وإلى مقر إقامة المباريات، بما يضمن توفير أعلى درجات الراحة والاستقرار لجميع البعثات.

تطرقت المناقشات إلى الخطة الأمنية الشاملة، سواء داخل الصالات المغطاة أو بمحيط النادي، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع أيضًا ملامح حفل الافتتاح، وفقراته المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة تصميم الشعار الرسمي للبطولة، بما يعكس هوية الحدث القاري ومكانة الأهلي كأحد أبرز الأندية في القارة.

وأكد محمد الغزاوي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن النادي يضع كافة إمكاناته وخبراته التنظيمية من أجل خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة، مشددًا على أن العمل يجري وفق رؤية متكاملة تشمل أدق التفاصيل، بما يليق باسم الأهلي والرياضة المصرية.

وأضاف أن الهدف لا يقتصر على تنظيم بطولة ناجحة فحسب، بل تقديم نموذج احترافي يعكس الريادة التنظيمية للنادي على مستوى استضافة البطولات القارية، في ظل توافر كوادر متميزة تعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق هذا الهدف.

الأهلي كرة طائرة سيدات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات
