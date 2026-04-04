هالاند: تسجيل هاتريك جديد دائما ما يكون أمرا جميلا

السبت، 04 أبريل 2026 - 18:17

كتب : FilGoal

هالاند - عمر مرموش - مانشستر سيتي - ليفربول

أبدى إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي سعادته بالعودة لتسجيل 3 أهداف (هاتريك) بعدما هز شباك ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق سيتي فوزا ساحقا على ليفربول بنتيجة 4-0 في أولى مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال النرويجي عبر قناة TNT الإنجليزية: "واجهنا بعض الصعوبات في الشوط الأول، لكننا واصلنا الضغط، وفي النهاية كانت مباراة رائعة. رحلة جديدة إلى ويمبلي تعد إنجازا رائعا ومهما لنا".

وأضاف "مر وقت طويل منذ أن سجلت ثلاثية مع سيتي، لذا حان الوقت. تسجيل هاتريك جديد دائما ما يكون أمرا جميلا ومميزا".

وأصبح هالاند تاسع لاعب يسجل هاتريك ضد ليفربول في جميع المسابقات منذ عام 2000.

ورفع النرويجي رصيده لـ 8 أهداف في 11 مباراة منها 7 بقميص سيتي.

ووصل هالاند لـ 46 هدفا في 50 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم مع سيتي والمنتخب.

ومنذ انضمامه لسيتي في 2022 سجل هالاند 12 هاتريك بقميص الفريق وهو أكثر لاعب فعلها في الدوريات الخمس الكبرى.

ليفربول مانشستر سيتي هالاند
