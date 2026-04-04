وكيل ماك أليستر يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ريال مدريد وموقف اللاعب

كشف وكيل أعمال أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول التقارير التي تفيد بتلقيه عرضا من ريال مدريد الإسباني.

وربطت بعض المصادر ريال مدريد باللاعب الأرجنتيني، (طالع التفاصيل).

وقال كارلوس ماك أليستر ووالد ووكيل أليسكيس لـ FilGoal.com: "أليكسيس لم يتلق عرضا من ريال مدريد وكل ما يقال مجرد شائعات".

وواصل "أليكسيس يفكر فقط في ليفربول، ولكنه حتى الآن لم يتلق عرضا لتجديد عقده مع الريدز".

وانضم أليكسيس إلى ليفربول صيف 2023 قادما من برايتون وينتهي عقده صيف 2028.

وخاض مع ليفربول الموسم الحالي 46 مباراة مسجلا 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع ليفربول لـ141 مباراة مسجلا 19 هدفا وصنع 18 آخرين.

وفشل ليفربول في التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تعرض لهزيمة قاسية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-0.

وسجل إرلينج هالاند ثلاثة أهداف لصالح فريق المدرب بيب جوارديولا، فيما أضاف أنطوان سيمينيو هدفًا آخر، في مباراة شهدت أيضًا إهدار محمد صلاح ركلة جزاء في الشوط الثاني.

