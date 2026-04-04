سوبوسلاي: ليفربول لم يكن في أفضل حالاته أمام مانشستر سيتي

انتقد دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول، أداء فريقه بعد الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-0 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مؤكدًا غياب "الروح القتالية" و"العقلية المناسبة".

دومينيك سوبوسلاي النادي : ليفربول ليفربول

وفشل ليفربول في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعدما تعرض لهزيمة قاسية أمام منافسه في الدوري الإنجليزي خلال دور الثمانية.

وسجل إرلينج هالاند ثلاثة أهداف لصالح فريق المدرب بيب جوارديولا، فيما أضاف أنطوان سيمينيو هدفًا آخر، في مباراة شهدت أيضًا إهدار محمد صلاح ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وشارك سوبوسلاي في المباراة كاملة، لكنه لم يتمكن من مساعدة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال اللاعب الدولي المجري في تصريحات لشبكة TNT Sports: "لا أعرف. عندما تقوم بشيء ولا تحقق نتيجة، فهذا بلا معنى. أتيحت لنا فرص ولم نستغلها، واستقبلنا ركلة جزاء سهلة، وخسرنا 4-0. لا يمكننا استقبال هذا العدد من الأهداف، لا يوجد ما يمكن قوله أكثر".

وأضاف: "من الصعب الفوز هنا. بعد التأخر 1-0 كنت لا تزال تؤمن، لكن عند التأخر 2-0 كان الخطأ خطأنا بعد استقبال هدف آخر في اللحظة الأخيرة من الشوط الأول. عند 2-0 تقل الفرص أكثر فأكثر".

وتابع: "تخرج في الشوط الثاني وأنت تريد إثبات قدرتك على العودة، لكنك تستقبل الهدف الثالث، ومن تلك اللحظة لا تكون هناك فرصة للعودة".

وأكمل: "الروح القتالية لم تكن كافية، والعقلية لم تكن بالمستوى المطلوب. بصراحة، لم يكن أي منا في أفضل حالاته".

واستمر: "إنها فترة صعبة، لكن علينا أن نبقى متحدين. لدينا فرصة أخرى يوم الأربعاء، لكن يجب أن ندرك أن هذا ليس الموسم الذي نريد إنهاءه بهذه الطريقة".

وأضاف: "علينا أن ننسى قدر الإمكان وبأسرع وقت، ونواصل القتال دائمًا".

واختتم: "أقول دائمًا، عندما نقاتل ونقدم المطلوب نفوز، وعندما لا نفعل نخسر. يجب أن نقاتل ونعمل بجد ونكون معًا، وهذا ما نفتقده أحيانًا".

ومن المقرر أن يحول ليفربول تركيزه الآن إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع النهائي بفرنسا يوم الأربعاء.

ثم يعود فريق المدرب آرني سلوت إلى منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يواجه فولهام يوم السبت المقبل في صراع إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى.

