"كان بإمكاني اللعب أكثر".. أوسكار يعلن اعتزاله

أعلن البرازيلي أوسكار اعتزاله كرة القدم بعمر 34 عاما.

خطوة تأتي بعد تعرضه لأزمة صحية في أكتوبر الماضي تسببت في دخوله للمستشفى.

وقال أوسكار في فيديو نشره نادي ساو باولو البرازيلي: "أنهي مسيرتي هنا في ساو باولو والتي أخذتني إلى أماكن كثيرة، عمليا في جميع أنحاء العالم. إن العودة إلى هنا في كوتيا (مقر التدريبات)، حيث بدأ كل شيء، تجعلني سعيدا".

وأضاف "الأمر صعب، لأنني كنت أرغب في تقديم المزيد لنادي ساو باولو، كنت أرغب في اللعب أكثر، كنت أملك الموهبة الكروية والسن المناسب، كان بإمكاني اللعب أكثر".

وتابع "لكن لسوء الحظ حدث هذا، والآن سأعتزل وأواصل تشجيع الفريق. الأمر يتعلق بمواصلة حياتي كمشجع".

وأتم "توقف قلبي لمدة دقيقتين، دقيقتين ونصف، لقد كانت صدمة. اليوم أنا أفضل حالاً لأتحدث عن ذلك. انخفض ضغط دمي، وتوقف قلبي، ثم أجروا الإنعاش القلبي الرئوي".

اللاعب كان يشارك في تدريبات الفريق، وأثناء استخدامه للدراجة داخل صالة الألعاب الرياضية سقط وفقد الوعي لمدة دقيقتين.

وتنازل اللاعب عن معظم راتبه للتوصل لاتفاق لإنهاء العقد قبل مدته الفعلية 2027.

ونُقل اللاعب للمستشفى وشخصت حالته بـ "الإغماء الوعائي المبهمي". وهو فقدان مؤقت للوعي ناتج عن انخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وأوضح التقرير أن مشكلة أوسكار ليست خطيرة على الحياة، ولكنها تتطلب مراقبة مستمرة.

وانضم أوسكار (34 عاما) إلى ساو باولو في شهر يناير 2025 قادمًا من شنجهاي بورت الصيني.

وشارك أوسكار في 35 مباراة بقميص ساو باولو، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 8 أهداف.

وبدأ أوسكار مسيرته مع ساو باولو لكنه غادر بعمر 16 عاما صوب إنترناسيونال البرازيلي.

وانضم بعد لصفوف تشيلسي في 2012 وقضى 4 أعوام في العاصمة الإنجليزية لندن توج خلالها بـ 3 ألقاب.

وفي 2017 انضم لصفوف شانجهاي بورت الصيني في صفقة مدوية وبراتب ضخم واستمرت مسيرته في الصين 8 مواسم انتهت في 2024 بـ 248 مباراة و77 هدفا و5 ألقاب محلية.

وبقميص منتخب البرازيل شارك في 48 مباراة دولية واكتفى بتسجيل 12 هدفا وشارك في كأس العالم 2014.

ومن بين أهدافه الـ 12 سجل هدفا ضد ألمانيا في المباراة التي انتهت بخسارة السامبا 7-1 في نصف نهائي كأس العالم 2014.