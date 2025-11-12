قد يعتزل كرة القدم.. نقل أوسكار إلى المستشفى بعد فقدان وعيه بمران ساو باولو

أعلن نادي ساو باولو نقل لاعبه أوسكار إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء.

أوسكار النادي : ساو باولو ساو باولو

اللاعب كان يشارك في تدريبات الفريق، وأثناء استخدامه للدراجة داخل صالة الألعاب الرياضية سقط وفقد الوعي لمدة دقيقتين.

ووفقًا لموقع "جي جلوبو" البرازيلي، فإن اللاعب تعرض لمشكلة في القلب وتم نقله إلى المستشفى.

ويتواجد أوسكار حاليًا في غرفة العناية المركزة، ولكن حالته السريرية مستقرة.

وعلى الرغم من استقرار حالته، فإن الموقع أشار إلى أن أوسكار يفكر في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي للتركيز على عملية التعافي.

وخضع صاحب الـ34 عامًا لقسطرة تشخيصية ليتمكن الأطباء من تقييم حالته، على أن يجري تصويرًا بالرنين المغناطيسي في وقت لاحق.

ويمتد عقد أوسكار مع ساو باولو حتى عام 2027، ولكنه قد ينهي التعاقد مبكرًا إذا لم تسمح له حالته الصحية بالاستمرار.

وانضم أوسكار إلى ساو باولو في شهر يناير الماضي قادمًا من شنجهاي بورت الصيني.

وشارك أوسكار في 35 مباراة بقميص ساو باولو، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 8 أهداف.