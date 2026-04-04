نيوكاسل يعلن رحيل كيران تريبيير بنهاية الموسم

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد رحيل لاعبه كيران تريبيير عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكان الظهير الأيمن انضم لصفوف نيوكاسل في مطلع عام 2022 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقضى تريبيير 4 مواسم ونصف في ملعب سانت جيمس بارك مع نيوكاسل.

وتوج تريبيير بلقب كأس الرابطة الإنجليزية مع نيوكاسل وهو أول كأس للنادي منذ 70 عاما.

وشارك تريبيير مع نيوكاسل في أكثر من 150 مباراة وسجل 4 أهداف، ولعب أيضا 54 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

وقال إيدي هاو، المدير الفني لـ نيوكاسل يونايتد عن رحيل تريبيير: "كيران كان رائعًا معنا داخل وخارج الملعب. منذ اللحظة التي وصل فيها إلى النادي، ساهم في رفع المعايير بطريقة غيرت مسار الفريق".

وأضاف "أداؤه داخل الملعب كان على أعلى مستوى، ونجح في بناء شراكات قوية مع زملائه. قدراته الفنية المميزة ساعدت في تطوير الفريق، كما أن عرضياته الدقيقة ساهمت في صناعة العديد من الأهداف والفرص".

وأكلم "مهاراته القيادية كانت لا تُقدر بثمن. في اللحظات الصعبة، كانت خبرته مصدر هدوء، بينما كان شغفه ورغبته في الفوز دافعًا لبقية اللاعبين للاستمرار والتقدم".

وشدد "ورغم أننا سنودع كيران قريبًا، إلا أن لدينا الكثير لنلعب من أجله هذا الموسم، وأنا واثق أن لاعبًا بشخصيته سيقدم كل ما لديه لإنهاء فترته هنا بأفضل شكل ممكن".

من جانبه، قال روس ويلسون، المدير الرياضي لنيوكاسل: "يجب أن يكون كيران فخورًا للغاية بما قدمه في تطور نيوكاسل يونايتد خلال الأربع سنوات ونصف الماضية".

وتابع "لقد كنت معجبًا به من بعيد لسنوات، ورؤيته عن قرب في الأشهر الأخيرة أكدت مدى تأثيره كقائد، سواء داخل غرفة الملابس أو على أرض الملعب".

وأتم تصريحاته "وعندما يحين وقت رحيله، سيغادر كيران وهو يحظى باحترام وامتنان الجميع في نيوكاسل يونايتد. نتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com