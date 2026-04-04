في المشاركة الأخيرة ضد صلاح.. هالاند يقود مانشستر سيتي لسحق ليفربول ولنصف نهائي كأس الاتحاد

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ليفربول بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة كنت هي الأخيرة لمحمد صلاح ضد مانشستر سيتي قبل أن يغادر الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وشهدت المباراة تسجيل إيرلنج هالاند لهاتريك، بينما تكفل أنطوان سيمينيو بالهدف الرابع.

وتأهل مانشستر سيتي لنصف النهائي والذي سيتم تحديد منافسه بالدور القادم عبر قرعة ستجى فيما بعد.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بمحمد صلاح العائد من الإصابة، بينما جلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي.

صلاح أساسي مع ليفربول.. ومرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي

أحداث المباراة

صلاح كان صاحب الفرصة الخطيرة الأولى في المباراة بعد تمريرة من مامارداشفيلي لينفرد ولكن عبد القادر خوسانوف وضع قدمه بالكرة قبل التسديد مباشرة.

وبالدقيقة 27 أهدر إيكيتيكي هو الآخر فرصة هدف التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وجهها فوق المرمى.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء بالدقيقة 37 بعد تدخل فان دايك على أوراليلي.

ونفذ هالاند ركلة الجزاء بنجاح ليسجل الهدف الأول مانشستر سيتي.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف هالاند الهدف الثاني برأسية مستغلا عرضية أرسلها سيمينيو.

وبعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني أضف سيمينيو بنفسه الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من برناردمو سيلفا لينفرد ويضع الكرة من فوق حارس المرمى.

وأضاف هالاند الهاتريك بالدقيقة 57 مستغلا تمريرة من أورايلي داخل منطقة الجزاء وأمام المرمى الخالي.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء بالدقيقة 62، ولكن صلاح أهدرها أهدر معها فرصة تسجيله لآخر مرة بشباك مانشستر سيتي.

وشهدت الدقيقة 77 خروج محمد صلاح ودخول فيديريكو كييزا بدلا منه، وبنفس التوقيت دخل مرموش بدلا من هالاند.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي فرص خطيرة من الفريقين الذين ارتضيا بالنتيجة لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض برباعية دون رد.