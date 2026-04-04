تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام مايوركا.. وفينيسيوس وبيلينجهام على الدكة

السبت، 04 أبريل 2026 - 15:01

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

يقود كيليان مبابي هجوم ريال مدريد في مواجهة ريال مايوركا بالدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مايوركا بعد قليل ضمن الجولة 30 من المسابقة.

فيما يتواجد الثنائي فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجير - دين هاوسن - ألفارو كاريراس

الوسط: مانويا أنخيل - أوريلين تشواميني - إدوارد كامافينجا

الهجوم: أردا جولر - براهيم دياز - كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فران جونزاليس - داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - جوردي ألبا - جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - راؤول أسينسيو - فران جارسيا - فرانكو ماستانتونو - تياجو بيتارش.

ويتصدر برشلونة ترتيب جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ريال مدريد ريال مايوركا الدوري الإسبااني
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526480/تشكيل-ريال-مدريد-مبابي-يقود-الهجوم-أمام-مايوركا-وفينيسيوس-وبيلينجهام-على-الدكة