تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام مايوركا.. وفينيسيوس وبيلينجهام على الدكة
السبت، 04 أبريل 2026 - 15:01
كتب : FilGoal
يقود كيليان مبابي هجوم ريال مدريد في مواجهة ريال مايوركا بالدوري الإسباني.
ويحل ريال مدريد ضيفا على مايوركا بعد قليل ضمن الجولة 30 من المسابقة.
فيما يتواجد الثنائي فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أندري لونين.
الدفاع: ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجير - دين هاوسن - ألفارو كاريراس
الوسط: مانويا أنخيل - أوريلين تشواميني - إدوارد كامافينجا
الهجوم: أردا جولر - براهيم دياز - كيليان مبابي.
ويجلس على مقاعد البدلاء: فران جونزاليس - داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - جوردي ألبا - جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - راؤول أسينسيو - فران جارسيا - فرانكو ماستانتونو - تياجو بيتارش.
ويتصدر برشلونة ترتيب جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.