انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي (4)-(0) ليفربول

السبت، 04 أبريل 2026 - 13:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نهاية المباراة

ق77. خروج صلاح ودخول كييزا ودخول مرموش بدلا من هالاند.

ق64. جيمس ترافورد ينقذ ركلة الجزاء من صلاح.

ق62. ركلة جزاااء لليفربول.

ق57. جووووول رااابع لمانستر سيتي عن طريق هالاند ليكمل الهاتريك.

ق50. جووووول ثالث لمانشستر سيتي عن طريق سيمينيو مستغلا تمريرة من برناردو سيلفا لينفرد ويضع الكرة من فوق الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. جوووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق هالاند برأسية مستغلا عرضية من سيمينيو

ق38. جوووول أول لمانشستر سيتي عن طريق هالاند من ركلة الجزاء.

ق37. ركلة جزاااء لمانشستر سيتي بعد تدخل من فان دايك على أورايلي.

ق27. فرصة جديدة مهدرة على ليفربول من إيكيتيكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سددها فوق المرمى.

ق14. صلاح يهدر فرصة الهدف الأول بعد تمريرة من الحارس مامارداشفيلي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
