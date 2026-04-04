تشكيل كأس الاتحاد - صلاح أساسي مع ليفربول.. ومرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي

السبت، 04 أبريل 2026 - 13:00

كتب : FilGoal

هوجو إيكتيكي - ليفربول - محمد صلاح

أعلن كل من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وأرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول على ملعب الاتحاد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشهد تشكيل مانشستر سيتي، تواجد ثلاثي هجومي مكون من إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو وأنتوان سيمينيو، بينما يجلس عمر مرموش على دكة البدلاء.

مؤتمر سلوت: آمل في فوز صلاح بكأسين إضافيين.. وهذا موقف أليسون وإيزاك أمام مانشستر سيتي جوارديولا: صلاح أسطورة بالطبع ويستحق تقديرا عظيما بعد تعافيه من الإصابة.. صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي جيرارد: قلت لـ صلاح لا ترحل بطريقة سيئة.. ولن أتفاجأ إذا ذهب لناد كبير

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جيمس ترافورد.

الدفاع: ماتيوس نونيس - عبد القادر خوسانوف - مارك جيهي - نيكو أورايلي.

الوسط: رودري - برناردو سيلفا - ريان شرقي.

الهجوم: أنتوان سيمينيو - إيرلنج هالاند - جيريمي دوكو.

ويلعب محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي

الحارس: جيورجيو مامارداشفيلي.

الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

الوسط: ريان جرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي - كورتس جونس.

الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي - فلوريان فيرتز.

ليفربول مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون وتشيلسي مع ليدز ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد تقرير: برونو يطالب إدارة يونايتد بضم مواطنه تقرير: لايبزج يحاول تحصين "بديل صلاح المحتمل" في ليفربول
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
