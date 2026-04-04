تشكيل كأس الاتحاد - صلاح أساسي مع ليفربول.. ومرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي

أعلن كل من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وأرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول على ملعب الاتحاد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشهد تشكيل مانشستر سيتي، تواجد ثلاثي هجومي مكون من إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو وأنتوان سيمينيو، بينما يجلس عمر مرموش على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جيمس ترافورد.

الدفاع: ماتيوس نونيس - عبد القادر خوسانوف - مارك جيهي - نيكو أورايلي.

الوسط: رودري - برناردو سيلفا - ريان شرقي.

الهجوم: أنتوان سيمينيو - إيرلنج هالاند - جيريمي دوكو.

ويلعب محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي

الحارس: جيورجيو مامارداشفيلي.

الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

الوسط: ريان جرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي - كورتس جونس.

الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي - فلوريان فيرتز.