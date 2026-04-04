مهمة جديدة للإنقاذ.. لوكاس بيريز يعود إلى قادش

السبت، 04 أبريل 2026 - 12:35

كتب : FilGoal

لوكاس بيريز بقميص قادش

أعلن نادي قادش تعاقده مع لوكاس بيريز المهاجم لإسباني في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 37 عاما بلا نادي منذ بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع بي إس في أيندهوفن.

بيريز يعود للنادي في مهمة إنقاذ جديدة خلال مسيرته.

أخبار متعلقة:
اللاعب سبق له في وقت سابق العودة لى ديبورتيفو لاكورونيا عندما كان لاعب بقادش في الدرجة الأولى من أجل مساعدة الفريق الذي ترعرع فيه.

وبالفعل نجح بيريز في قيادة لاكورونيا للصعود من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.

وخلال الموسم الحالي اختار بيريز مساعدة فريق سابق جديد له وهو قادش نفسه، والذي يعاني بدوري الدرجة الثانية وينافس على الهبوط للدرجة الثالثة، ولذلك عاد اللاعب للمساهمة في استمراره بالدوري.

بيريز لعب مع قادش لمدة موسم قبل الرحيل في 2023، وخلال ذلك الموسم شارك في 31 مباراة وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

وخلال تجربته الأخيرة معه أيندهوفن، لم يشارك بيريز سوى في 3 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع.

وسبق للاعب ارتداء قميص عدة أندية خلال مسيرته وأبرزها أرسنال ووست هام وقادش وأيندهوفن وديبورتيفو ألافيس وباوك.

الدوري الإسباني لوكاس بيريز قادش
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526473/مهمة-جديدة-للإنقاذ-لوكاس-بيريز-يعود-إلى-قادش