مهمة جديدة للإنقاذ.. لوكاس بيريز يعود إلى قادش

أعلن نادي قادش تعاقده مع لوكاس بيريز المهاجم لإسباني في صفقة انتقال حر.

لوكاس بيريز النادي : إيندهوفن قادش

صاحب الـ 37 عاما بلا نادي منذ بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع بي إس في أيندهوفن.

بيريز يعود للنادي في مهمة إنقاذ جديدة خلال مسيرته.

اللاعب سبق له في وقت سابق العودة لى ديبورتيفو لاكورونيا عندما كان لاعب بقادش في الدرجة الأولى من أجل مساعدة الفريق الذي ترعرع فيه.

وبالفعل نجح بيريز في قيادة لاكورونيا للصعود من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.

وخلال الموسم الحالي اختار بيريز مساعدة فريق سابق جديد له وهو قادش نفسه، والذي يعاني بدوري الدرجة الثانية وينافس على الهبوط للدرجة الثالثة، ولذلك عاد اللاعب للمساهمة في استمراره بالدوري.

بيريز لعب مع قادش لمدة موسم قبل الرحيل في 2023، وخلال ذلك الموسم شارك في 31 مباراة وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

وخلال تجربته الأخيرة معه أيندهوفن، لم يشارك بيريز سوى في 3 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع.

وسبق للاعب ارتداء قميص عدة أندية خلال مسيرته وأبرزها أرسنال ووست هام وقادش وأيندهوفن وديبورتيفو ألافيس وباوك.