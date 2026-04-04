مواعيد مباريات السبت 4 أبريل - ليفربول يواجه مانشستر سيتي.. وبرشلونة ضد أتليتكو

يشهد اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2026 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويلعب ليفربول ضد مانشستر سيتي في مباراة مرتقبة ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

فيما يواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقام اليوم 3 مباريات في المرحلة النهائية للدوري المصري (مجموعة الهبوط).

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي × ليفربول.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهرا.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

ساوثامبتون × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

ريال مايوركا × ريال مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري المصري

الجونة × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت.

فاركو × غزل المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت.

مودرن سبورت × وادي جلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت ماكس.