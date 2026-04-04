مواعيد مباريات السبت 4 أبريل - ليفربول يواجه مانشستر سيتي.. وبرشلونة ضد أتليتكو

السبت، 04 أبريل 2026 - 10:48

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - عمر مرموش

يشهد اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2026 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أبريل والقنوات الناقلة.

ويلعب ليفربول ضد مانشستر سيتي في مباراة مرتقبة ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

قبل مواجهة ليفربول.. باريس سان جيرمان يمطر شباك تولوز بثلاثية سوبوسلاي يكشف آخر تطورات تجديد عقده مع ليفربول بعد تعافيه من الإصابة.. صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي ذا صن: ثورة في صيف ليفربول.. قائمة الراحلين تشمل 7 لاعبين

فيما يواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقام اليوم 3 مباريات في المرحلة النهائية للدوري المصري (مجموعة الهبوط).

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي × ليفربول.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهرا.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

ساوثامبتون × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

ريال مايوركا × ريال مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري المصري

الجونة × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت.

فاركو × غزل المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت.

مودرن سبورت × وادي جلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت ماكس.

نرشح لكم
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون وتشيلسي مع ليدز ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد تقرير: برونو يطالب إدارة يونايتد بضم مواطنه تقرير: لايبزج يحاول تحصين "بديل صلاح المحتمل" في ليفربول
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
