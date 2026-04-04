خبر في الجول - الأهلي يستعيد ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة

هدف ياسين مرعي - الأهلي ضد الإسماعيلي

استعاد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب خدمات ياسين مرعي مدافع الفريق.

وعانى مرعى من الإصابة بالعضلة الضامة خلال الفترة الماضية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ياسين مرعي تعافى من الإصابة في العضلة الضامة، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة.

أخبار متعلقة:
طبيب الأهلي يكشف موقف كريم فؤاد وياسين مرعي الأهلي يوضح تفاصيل إصابة ياسين مرعي في شباك الإسماعيلي.. مرعي يسجل ثالث أهدافه مع الأهلي ياسين مرعي: الأهلي قطع شوطا كبيرا نحو لقب دوري أبطال إفريقيا

وتعرض ياسين مرعي للإصابة أمام سموحة.

وانضم ياسين مرعي لصفوف الأهلي بداية الموسم الحالي قادما من فاركو.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب، في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

نرشح لكم
رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
