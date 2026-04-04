خبر في الجول - الأهلي يستعيد ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة

استعاد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب خدمات ياسين مرعي مدافع الفريق.

وعانى مرعى من الإصابة بالعضلة الضامة خلال الفترة الماضية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ياسين مرعي تعافى من الإصابة في العضلة الضامة، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة.

وتعرض ياسين مرعي للإصابة أمام سموحة.

وانضم ياسين مرعي لصفوف الأهلي بداية الموسم الحالي قادما من فاركو.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب، في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.