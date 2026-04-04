إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه

أوضح لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن جونزالو راموس مهاجم الفريق يستحق وقت أكبر للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

وحقق باريس سان جيرمان انتصارا كبيرا أمام تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي.

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي: "لعب جونزالو راموس خمس دقائق فقط وسجل هدفا، إنه يقاتل طوال الوقت، وهذا أمر لا يصدق، ما أفعله معه غير عادل، لكنه يظهر أنني أخطئ في حقه".

وواصل "حياة المدرب صعبة، نفكر في الفوز وإدارة حالة اللاعبين، بعد كل توقف دولي يكون الأمر معقدا جدا، للفوز بالألقاب نحتاج إلى عدد كبير من اللاعبين، بغض النظر عن الأسماء، أظهرنا أننا قمنا بعمل جيد".

وأردف "هناك العديد من اللاعبين الذين يشاركون في مراكز مختلفة، اليوم كان ديزيري دوي مهاجما، لكنه يستطيع اللعب في الوسط، من المهم أن تظهر لمدربك قدرتك على اللعب في أكثر من مركز".

وأتم "سنستعد لمواجهة ليفربول بأفضل طريقة ممكنة، اليوم نحتفل بالانتصار في الدوري وغدا نبدأ التحضير لدوري أبطال أوروبا".

وسجل ثلاثية باريس سان جيرمان كل من: عثمان ديمبلي هدفين وجونزالو راموس هدف، بينما أحرز راسموس نيكولايسن هدف تولوز الوحيد.

ووصل باريس سان جيرمان إلى النقطة 63 في صدارة الدوري الفرنسي وبفارق 4 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد تولوز عند النقطة 37 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.