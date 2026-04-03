عبد الناصر محمد لـ في الجول: صعودي للدوري مع القناة جاء تعويضا لمحاولات عديدة سابقة

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 23:24

كتب : رضا السنباطي

عبد الناصر محمد - مدرب القناة

أعرب عبد الناصر محمد مدرب نادي القناة عن سعادته البالغة بتأهل فريقه للدوري الممتاز.

وتأهل نادي القناة إلى الدوري المصري موسم 2026-27 بفضل الفوز على مسار بنتيجة 2-0 في الجولة 28 من دوري المحترفين.

وقال عبد الناصر محمد عبر FilGoal.com :"الصعود للدوري الممتاز هذا المرة جاء تعويضا لي بعد محاولات كانت قريبة للغاية مع كفر الشيخ والحمام وطنطا".

وأضاف "صعودي مع القناة جاء بعد حصولي على الثقة الكاملة من إدارة النادي، وأبرمت صفقة وحيدة في الانتقالات الشتوية لعدم احتياجي لصفقات أخرى".

وأتم تصريحاته "رسالتي للاعبين هي الاستمرار في تقديم أداء جيد في دوري المحترفين وإنهاء الموسم في أفضل صورة ممكنة".

وحسم القناة تأهله قبل 6 جولات على نهاية الموسم بعدما وسع الفارق مع مسار صاحب المركز الرابع لـ 20 نقطة.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏نص‏‏

وارتفع رصيد القناة لـ 65 نقطة في الصدارة مبتعدا عن مسار الرابع بفارق 20 نقطة إذ جمع الفريق 45 نقطة.

ويأتي بترول أسيوط برصيد 50 نقطة في المركز الثاني ويليه أبو قير للأسمدة في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وسيشتعل الصراع في الجولات الـ 6 الأخيرة على بطاقتي التأهل والمركزين الثاني والثالث صوب الدوري الممتاز الموسم المقبل، إذ يتأهل 3 فرق ويهبط 4 من الممتاز للمحترفين ليصبح عدد الفرق 20.

ويعد ذلك أسرع تأهل للدوري قبل نهاية الموسم متفوقا على النصر الذي صعد في 2017-18 إلى الدوري المصري قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

ولأول مرة يقود عبد الناصر محمد فريقا للتأهل من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز.

ويعود القناة ممثل مدينة الإسماعيلية إلى الدوري لأول مرة منذ موسم 2013-14.

وسيكون الموسم المقبل هو الـ 29 في تاريخ النادي بالدوري الممتاز ويعد موسم 1955-56 الأفضل في تاريخه باحتلال المركز الثالث.

وسبق أن حقق الفريق من قبل لقب كأس مصر 1964 وأيضا كأس الاتحاد المصري في نسختها الوحيدة عام 2000.

