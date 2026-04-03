كأس مصر - موعد المباراة النهائية بين بيراميدز وزد.. والقناة الناقلة

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 21:13

كتب : FilGoal

كأس مصر

ضرب بيراميدز موعدا مع زد في نهائي كأس مصر في نهائي مكرر من نسخة موسم 2023-2024.

وفاز بيراميدز على إنبي 4-0 ضمن نصف النهائي، فيما فاز ززد على طلائع الجيش 3-1 في الدور ذاته.

ووصل بيراميدز للمرة الخامسة في تاريخه إلى نهائي كأس مصر والثالثة على التوالي.

فيما سيلعب زد نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بعد خسارة الأولى أمام بيراميدز بهدف دون رد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

سيلعب بيراميدز أمام زد في نهائي كأس مصر يوم 10 مايو المقبل.

وستقام المباراة على استاد القاهرة، وستذاع عبر قناة أون سبورت.

كأس مصر بيراميدز زد
