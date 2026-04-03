كايسيدو: أريد أن أصبح أسطورة لـ تشيلسي

يأمل موسيس كايسيدو لاعب تشيلسي أن يستمر طويلا مع البلوز في المواسم المقبلة ولا يفكر في الرحيل.

وانضم كايسيدو لتشيلسي صيف 2023 قادما من برايتون.

وقال كايسيدو لصحيفة آس: "تشيلسي نادٍ رائع، لقد ساعدوني كثيرًا منذ وصولي، وأريد أن أرد لهم الجميل وأبقى هنا لأطول فترة ممكنة، وأركز على فريقي الآن، لدي عقد مع النادي، وأريد أن أؤدي بشكل جيد، وأصبح أسطورة، إن شاء الله، وهذا كل شيء في الوقت الحالي".

وعن احتماليه انتقاله لريال مدريد قال: "لدي عقد مع تشيلسي الآن، الحقيقة أنني لم أفكر في أي ناد آخر أو مغادرة لندن، لكن المستقبل مجهول، كل ما أريده هو الاستمتاع بما أفعله، لدي عقد، وأريد الاستمرار في اللعب مع تشيلسي".

وتحدث عن صعوبة التكيف مع ليام روسينيور مدرب تشيلسي الجديد وقال: "الأمر صعب قليلا لأننا اعتدنا على أسلوب إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي السابق، التكيف استغرق بعض الوقت، لكن في النهاية هي مجرد مسألة وقت، أحيانا تتكيف بسرعة، وأحيانا يستغرق الأمر أكثر قليلا، أعتقد أن الفريق بأكمله يمر بفترة صعبة، وعلينا الاستمرار ومحاولة تجاوز الموسم لأن لدينا الكثير لنقاتل من أجله".

وأتم "أنا فخور جدًا بنفسي لكل ما حققته، ما زال أمامي الكثير لأقوم به، التواجد الآن مع تشيلسي وفي كأس العالم مع الإكوادور أمر مميز، سواء لعائلتي أو لي شخصيا، الطريق إلى الأمام يتطلب الاستمرار في العمل لأنني أريد أن أصبح أفضل".

وينتهي عقد كايسيدو مع البلوز صيف 2031.

وخاض مع تشيلسي الموسم الحالي 41 مباراة مسجلا 5 أهداف وصنع آخر.

ووصل إجمالي مشاركاته مع تشيلسي 139 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 11 آخرين.