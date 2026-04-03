بعد أزمة نهضة بركان.. الهلال السوداني يمنح كاف مهلة أخيرة قبل التوجه للمحكمة الرياضية

منح نادي الهلال السوداني مهلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية بسبب مباراة نهضة بركان.

وتقدم الهلال بـ 3 شكاوى سابقة إلى"كاف" بشأن مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي.

وخطف نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز 1-0 في لقاء الإياب، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الذهاب.

وقال الهلال في بيان رسمي إنه أرسل عصر اليوم، عبر محاميه بيدرو، خطابا رسميا إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وعدد من مسؤوليه، مع إخطار نسخة إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم، يؤكد فيه انتهاء المهلة المحددة سابقا للرد على مخاطبات النادي.

وأوضح الهلال في خطابه أنه سبق أن تقدم بعدة مخاطبات رسمية إلى "كاف"، تضمنت شكوى بتاريخ 23 مارس 2026، وطلبا للاعتراف به طرفا ذا مصلحة في القضية في اليوم ذاته، ثم خطاب تذكير في 29 مارس، وأخيرا طلبا إضافيا في 30 مارس، دون تلقي أي رد حتى الآن.

وطالب الهلال الاتحاد الإفريقي باتخاذ تدابير عاجلة تحول دون مشاركة نهضة بركان في أي نشاط يقام تحت إشراف "كاف" أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك لحين الفصل في الشكوى المقدمة.

وأشار النادي السوداني إلى أن مهلة الـ48 ساعة التي منحها في مخاطبته الأخيرة انتهت بالفعل في الأول من أبريل 2026، في ظل صمت تام من جانب "كاف" استمر لمدة 11 يوما، رغم تعدد المراسلات الرسمية بحسب البيان.

واختتم الهلال خطابه بمنح "كاف" مهلة أخيرة تنتهي بنهاية اليوم 3 أبريل، للرد بشكل مفصل على جميع المخاطبات، محذرا من أنه في حال عدم الاستجابة، سيتجه النادي إلى تصعيد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، مدعومة بأكثر من 13 مستندا.

وكان نادي نهضة بركان المغربي قد رد على ما أوضحه الهلال السوداني في بيانه الأخير بشأن عدم قانونية مشاركة لاعبه حمزة الموساوي في مواجهة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.