مؤتمر فليك: العنصرية ليست مجرد قضية في كرة القدم.. واللعب أمام أتلتيكو صعب دائما

أعرب هانز فليك مدرب برشلونة عن استيائه من الهتافات العنصرية التي تشهدها الملاعب وذلك قبل مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة.

وشهدت مباراة إسبانيا ضد مصر التي انتهت بالتعادل السلبي في لقاء ودي، هتافات اعتبرها البعض تمييزية من جانب جماهير أصحاب الأرض.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "الهتافات العنصرية وموقف لامين يامال؟ أعتقد أن هذه ليست مجرد قضية في كرة القدم فقط، بل في الحياة بشكل عام. ولا يوجد أي مكان للعنصرية أبدا. هذا هو ما نمثله وندافع عنه، ونحن نعيش هذه القيم كل يوم".

وأضاف "من المحبط أن عدد قليل من الحمقى لا يفهمون ذلك. وأعتقد أن الوقت قد حان الآن للتفكير في هذا الأمر. كلنا نريد أن نحظى بالاحترام، بغض النظر عن لونك أو دينك أو أصلك. هذا أمر طبيعي".

وأصدر لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة بيانا عبر حسابه الرسمي تعليقا عما بدر من جماهير منتخب إسبانيا من هتافات عنصرية خلال مواجهة مصر.

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد قال المدرب الألماني: "اللعب أمام أتلتيكو مدريد يكون صعبا دائما، لأن لديهم فريق رائع، وكذلك مدرب (دييجو سيميوني) يعد من الأفضل في العالم".

وواصل "أقدر كثيرا ما أراه منهم وطريقة لعبهم لكرة القدم. لديهم لاعبون مميزون بشكل فردي، مثل جريزمان، الذي يلعب وكأنه يرقص داخل الملعب. أنا معجب جدا بأسلوبه في اللعب".

ويلعب برشلونة ضد اتلتيكو مدريد مساء السبت ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

واجاب "إصابة رافينيا؟ التوقيت ليس مناسب لهذه الإصابة. نحن حزينون جدا بسبب هذا الأمر، وبالطبع لسنا سعداء، وهذا أمر طبيعي. لكن لدينا العديد من اللاعبين، والآن علينا أن نرى كيف سندير الوضع بدونه".

وأوضح "رافينيا سيعود خلال هذا الأسبوع، وعليه أن يبدأ يوم الإثنين معنا ليعود إلى أرض الملعب ويكون جاهز. لهذا السبب منحته بعض الأيام في البرازيل مع عائلته ليصفي ذهنه".

وكشف "أليخاندرو بالدي وكوندي عادا، وكذلك إيريك جارسيا، وهذا خبر جيد. أما فرينكي دي يونج فعلينا أن ننتظر، ربما يبدأ التدريبات مع الفريق الأسبوع المقبل، لكن علينا أن ننتظر ونسير خطوة بخطوة".

وأتم "نعم، ذهبت إلى مدينة الملاهي هذا الأسبوع، لكن بصراحة، لولا حفيدتي لما قمت بذلك. بقينا هناك حوالي ساعتين، وكان ذلك فرصة لتصفية ذهني قليلا، ولعبة السقوط الحر كانت مذهلة، وأنصح الجميع بتجربتها".

ويتصدر برشلونة ترتيب جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.