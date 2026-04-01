"الهتافات دليل على جهلكم وعنصريتكم".. بيان لامين يامال بعد ما بدر من جماهير إسبانيا

أصدر لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا بيانا عبر حسابه الرسمي تعليقا عما بدر من جماهير منتخب إسبانيا من هتافات عنصرية خلال مواجهة مصر.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا وديا بدون أهداف في ختام مباريات التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وشهدت مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب مصر في لقاء ودي، هتافات تمييزية من جانب جماهير أصحاب الأرض ضد المسلمين.

وجاء بيان لامين يامال عبر إنستجرام كالآتي:

"أنا مسلم، والحمد لله".

"بالأمس في الملعب، سُمع هتاف (كل من لا يقفز فهو مسلم)، أعلم أنه كان موجها للفريق المنافس ولم يكن موجها لي شخصيا، ولكن بصفتي مسلما، أعتبره تصرفا غير لائق وغير مقبول".

"أتفهم أن ليس كل المشجعين كذلك، ولكن لمن يرددون هذه الهتافات، استخدام الدين كوسيلة للسخرية في الملعب يدل على جهلكم وعنصريتكم، كرة القدم للمتعة والتشجيع، لا للإساءة إلى الناس بسبب هويتهم أو معتقداتهم".

"رغم ذلك، أشكر كل من حضر لدعمنا، وأراكم في كأس العالم".

ومن جانبه أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا أدان فيه الواقعة، مؤكدا رفضه التام لكل أشكال العنف والتمييز داخل الملاعب.

وأوضح البيان أن الاتحاد وجه بإذاعة رسائل داخل الملعب للتأكيد على نبذ أي سلوك عنصري أو معاد للأديان.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعد ضمان تأهلهما إلى البطولة.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.