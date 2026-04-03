وكيل إنزو فيرنانديز: تشيلسي قرر معاقبته قبل سماع ردنا

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 20:59

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - تشيلسي

كشف خافير باستوري وكيل أعمال إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي أن إدارة البلوز قررت معاقبة موكله لتصريحاته دون التحدث معه.

وتحدث إنزو فيرنانديز في مقابلة صحفية عن رغبته في أن يعيش بمدينة مدريد، (طالع التفاصيل).

وقررت إدارة البلوز عقب هذه التصريحات معاقبة اللاعب بالإيقاف مباراتين بالاتفاق مع ليام روسينيور مدرب تشيلسي (طالع التفاصيل).

وقال باستوري في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "تلقيت رسالة من تشيلسي يوم الخميس، بينما كان إنزو في طريقه للعودة إلى لندن، أخبروني أنهم يريدون

التحدث معي بشأن تصريحاته، وأرسلوا لي رابط المقابلة".

وواصل "رددت بأنه لا توجد أي مشكلة، وأنني شاهدت المقابلة أيضا، ولم يظهر فيها أي عدم احترام للنادي، أو لزملائه، أو للجماهير، أو لأي طرف آخر، لم يتحدث إنه يريد الرحيل أو أنه يفضل العيش في مدريد بدلا من لندن، ولم يسئ إلى أي شخص".

وأتم "بعد أن أرسلت ردي، لم أتلق أي رد منهم، ويبدو أنهم كانوا قد اتخذوا قرار معاقبته حتى قبل وصوله إلى النادي".

ويستعد تشيلسي لمواجهة بورت فايل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت.

وانضم إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي يناير 2023 قادما من بنفيكا البرتغالي وينتهي عقده مع البلوز صيف 2032.

وخاض إنزو فيرنانديز الموسم الحالي مع تشيلسي 46 مباراة مسجلا 12 هدفا وصنع 6 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع تشيلسي لـ161 مباراة مسجلا 28 هدفا وصنع 29 آخرين.

