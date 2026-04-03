دومبيا يجري جراحة الرباط الصليبي في فرنسا

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 18:01

كتب : FilGoal

محمدو دومبيا - اتحاد جدة

أجرى المالي محمدو دومبيا لاعب اتحاد جدة السعودي جراحة الرباط الصليبي بفرنسا.

وتعرض دومبيا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الاتحاد ضد الخلود بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي، أن دومبيا خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي في مدينة ليون الفرنسية.

أخبار متعلقة:
اتحاد جدة يكشف موعد خضوع دومبيا لجراحة الرباط الصليبي مدرب اتحاد جدة: دومبيا تحدى الإصابة.. وأشكر عوار على تضحيته كرنفال أمم إفريقيا – سجل 4 أهداف في شوط واحد في لوريان.. دومبيا رجل مباراة تونس قراءة في بيان العين - هل النادي الإماراتي مجبر على بيع الشحات بسبب دومبيا.. ولماذا ذكر 5 أجانب

وأوضح الاتحاد أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي أولي يمتد لأسبوعين في ليون، تحت متابعة وإشراف الفريق الطبي الجراحي والجهاز الطبي بالنادي.

وأقصى الخلود اتحاد جدة حامل اللقب بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 خلال 120 دقيقة ليواجه الهلال في النهائي.

وتقدم الاتحاد مرتين في النتيجة، لكن الخلود أدرك التعادل بعدهما، وتفوّق بركلات الترجيح، 5ـ4.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2ـ2 على ملعب نادي الحزم.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس السعودية بالتفوق على أهلي جدة بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وسيخوض الهلال النهائي رقم 20 في تاريخه للمسابقة بحثا عن اللقب رقم 12 والأول منذ 2024.

فيما سيخوض الخلود النهائي لأول مرة في تاريخه.

نرشح لكم
إنزاجي: تدريب إيطاليا؟ أشعر بالإطراء ولكن.. وهذا السبب الحقيقي للذهاب للهلال محاولات لتجهيز لاعب أهلي جدة في أقرب وقت ممكن… والجراحة خيار وارد يايسله: الفوز على ضمك بداية مثالية لفترة نهاية الموسم مدرب التعاون: غياب نجوم الهلال أمامنا كان مؤثرا ولكن إنزاجي: كنا نستحق الفوز على التعاون.. قلة التركيز تسببت في التعادل حجازي: إدارة المباريات كانت تنقصنا لتحقيق الفوز في نيوم الأفراح في النصر.. الهلال يتعادل مع التعاون بهدفين بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على الفيحاء
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
