دومبيا يجري جراحة الرباط الصليبي في فرنسا

أجرى المالي محمدو دومبيا لاعب اتحاد جدة السعودي جراحة الرباط الصليبي بفرنسا.

وتعرض دومبيا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الاتحاد ضد الخلود بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي، أن دومبيا خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي في مدينة ليون الفرنسية.

وأوضح الاتحاد أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي أولي يمتد لأسبوعين في ليون، تحت متابعة وإشراف الفريق الطبي الجراحي والجهاز الطبي بالنادي.

وأقصى الخلود اتحاد جدة حامل اللقب بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 خلال 120 دقيقة ليواجه الهلال في النهائي.

وتقدم الاتحاد مرتين في النتيجة، لكن الخلود أدرك التعادل بعدهما، وتفوّق بركلات الترجيح، 5ـ4.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2ـ2 على ملعب نادي الحزم.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس السعودية بالتفوق على أهلي جدة بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وسيخوض الهلال النهائي رقم 20 في تاريخه للمسابقة بحثا عن اللقب رقم 12 والأول منذ 2024.

فيما سيخوض الخلود النهائي لأول مرة في تاريخه.