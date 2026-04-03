أول كيني في الدوري الإنجليزي.. وانياما يعلن اعتزاله

اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم، أربع دول مختلفة، ستة أندية مختلفة، طفل من موثروا يحمل حلما كبيرا، وكان يحمل فخر أمة في كل مرة يخطو فيها إلى أرض الملعب، إلى عائلتي وأصدقائي ووكيل أعمالي والجماهير والجهاز الفني الذين دعموني طوال هذه الرحلة.

Today i announce my retirement from football, Four different countries six different clubs, A boy from Muthurwa with a big dream, carrying a Nations pride everytime i stepped onto the pitch. To my family, friends, agent, the fans and the coaching staff that helped me throughout pic.twitter.com/ZTUII58KWO — Victor Wanyama (@VictorWanyama) April 3, 2026

وبدأ وانياما مسيرته مع فريق ليوباردز الكيني، وانتقل منه عام 2006 إلى فريق نيروبي سيتي ستارز ببلاده.

وبدأ مسيرته الأوروبية في صيف 2007 رفقة فريق هلسينجبورجس آي إف تحت 21 سنة السويدي، وانتقل منه إلى بيرشوت البلجيكي، ورحل إلى سيلتيك الأسكتلندي صيف 2011.

ورحل من سيلتيك إلى ساوثامبتون صيف 2013، لينتقل إلى توتنام في صيف 2016 ويستمر معهم 4 مواسم، ويرحل إلى مونتريال الكندي صيف 2020.

واختتم مسيرته مع فريق دنفرملين أثليتيك الأسكتلندي ورحل مع بداية إبريل ليعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

أبرز محطات النجم الكيني كانت مع توتنام الذي شارك معه في 97 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع آخر.

وتوج بـ 4 ألقاب، لقبين دوري أسكتلندي مع سيلتيك، وكأس أسكتلندا، وكأس كندا.

وشارك دوليا مع منتخب كينيا في 65 مباراة مسجلا 8 أهداف.