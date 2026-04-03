يواكيم لوف ينفي مفاوضات غانا

نفى يواكيم لوف مدرب ألمانيا السابق، التقارير التي أشارت إلى مفاوضاته مع منتخب غانا لقيادة بلاك ستارز في كأس العالم 2026.

ويكثف الاتحاد الغاني لكرة القدم من مفاوضات للبحث عن خليفة لـ أوتو أدو مدرب بلاك ستارز الذي رحل عن منصبه.

وقال لوف في تصريحات لـ سكاي سبورت ألمانيا: "لم يتحدث معي أحدا من غانا رسمياً."

وأضاف "بصراحة، قلت إنني لا أرغب في الاعتزال الآن، خاصةً إذا تلقيت عرضًا مغريًا آخر وفرصة جيدة، من حيث خبرتي، سيكون ذلك الأنسب لي."

وتوج يواكيم لوف مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014، وكأس القارات 2017، والتأهل لنهائي بطولة أوروبا 2008، ونصف نهائي كأس العالم 2010 وبطولتي أوروبا 2012، و2016.

ولعب منتخب غانا مباراتين خلال التوقف الدولي وخسر كلاهما، من ألمانيا بهدفين مقابل هدف ومن النمسا بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويأتي رحيل أدو عن تدريب غانا قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق كأس العالم 2026 والذي سيشارك فيه المنتخب الإفريقي.

وتتواجد غانا في المجموعة 12 بكأس العالم إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وبنما.