مؤتمر أرتيتا: انسحاب 11 لاعبا من منتخباتهم؟ نحن صادقون بشأن حالة كل لاعب

رد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، على انسحاب 11 من لاعبيه من المشاركة الدولية خلال فترة التوقف الدولي في مارس.

تم استدعاء 228 لاعباً من فرق الدوري الإنجليزي العشرين لتمثيل منتخباتهم الوطنية في مارس، وانسحب 23 منهم لاحقاً، 11 منهم من نادي أرسنال.

وقال أرتيتا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة ساوثامبتون: "عندما تكون لائقاً ومتاحاً للعب مع المنتخب الوطني يجب عليك اللعب، نشعر بفخر كبير لوجود هذا العدد الكبير من اللاعبين في المنتخب."

وعن جاهزية هؤلاء اللاعبين للمشاركة في المباريات القادمة، رد أرتيتا "سترون. سأترك لكم التكهنات. يمكنكم الحكم لاحقاً."

وأضاف "نحن الآن في وضع يتطلب منا تشكيل أقوى تشكيل ممكنة للفوز بكل بطولة، نحن على بعد مباراتين أو ثلاث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ونعلم مدى أهمية هذه البطولة بالنسبة لنا."

وأكمل "لقد كنا داعمين للغاية طوال الوقت، عندما يتعين عليك إبلاغ حالة كل لاعب، فإننا دائماً صادقون، وكان لا بد من اتخاذ قرار طبي، وكان من الواضح ما هي النتيجة."

وتعليقا على فوزه بجائزة مدرب شهر مارس، قال أرتيتا "هذا يعني أننا فزنا بالعديد من المباريات خلال جزء مهم وحاسم من الموسم، لذا فهو جهد جماعي جيد، هذا يعكس ما يفعله الفريق، و عدد المباريات التي نفوز بها."

وغاب خلال فترة التوقف الدولية ويليام ساليبا بسبب إصابة في الكاحل، والمدافع البرازيلي جارييل.

كما غاب إيبيريتشي إيزي مهاجم إنجلترا لإصابة في السمانة، ولاعب خط وسط النرويج مارتن أوديجارد لتعرضه لإصابة في الركبة، ومدافع هولندا يورين تيمبر لإصابته في الفخذ، والذين غابوا جميعاً عن الهزيمة في نهائي كأس الرابطة في ويمبلي أمام مانشستر سيتي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى لياندرو تروسارد الجناح البلجيكي.

كما انسحب عدد من لاعبي أرسنال بعد الانضمام لمنتخباتهم وهم ثلاثي إنجلترا ديكلان رايس، وبوكايو ساكا، ونوني مادويكي، بالإضافة إلى الإسباني مارتن زوبيميندي، والإكوادوري بييرو هينكابي.

وعن إصابة مادويكي، قال أرتيتا "الأمر ليس سيئا، لقد بدا الأمر سيئا للغاية وكان نوني قلقا خاصة بعد ما حدث لركبته الأخرى التي أبعدته لمدة 6 أسابيع، لكن لا مقارنة بينهما، وهذا خبر سار."

ويلتقي أرسنال أمام ساوثامبتون في تمام التاسعة مساء السبت بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بجائزة أفضل مدرب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي، بعد قيادة فريقه للفوز في 3 مباريات.

ونجح أرتيتا في الفوز بالجائزة للمرة الثامنة معادلا مارتن أونيل، وهاري ريدناب.

وبات أرتيتا سادس أكثر مدرب يتوج بالجائزة بعد أليكس فيرجسون 27، وأرسن فينجر 15، وبيب جوارديولا 12، وديفيد مويس 11،ويورجن كلوب 10.