رومانو: مانشستر سيتي قدم عرضا لتمديد تعاقد رودري

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 15:58

كتب : FilGoal

قدّم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضا لـ رودري لاعب فريقه لتمديد تعاقده.

ووفقا لـ فابريزو رومانو الصحفي شبكة سكاي سبورتس فإن في حال رفض اللاعب التوقيع سيطلب النادي بيعه بمبلغ مالي كبير في الصيف أو سيرحل بدون مقابل في 2027.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رودري وساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل، على رادار ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن رودري لا يزال الهدف الرئيسي للملكي في الصيف.

وسبق أن ألمح رودري لإمكانية ارتداء قميص ريال مدريد الإسباني في وقت سابق.

وقال رودري عبر إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "يتبقى لي عام واحد في عقدي مع مانشستر سيتي. في مرحلة ما، سنحتاج للجلوس والتحدث".

وأضاف "لعبي سابقا لأتلتيكو مدريد لا يمنعني من اللعب لريال مدريد. ريال مدريد ليس بابا مغلقا بالنسبة لي".

وأجاب الدولي الإسباني "هل سيتواصل ريال مدريد معي؟ لا أعلم. لن يتحدثوا معي، بل سيتحدثون مع وكيلي".

وتوج رودري بـ 12 لقبا منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في عام 2019.

وخاض الدولي الإسباني صاحب الـ 29 عاما 293 مباراة مع سيتي سجل 28 هدفا وصنع 32.

كما كان رودري عنصرا أساسيا في تتويج منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2024، وتوج كذلك بالكرة الذهبية في العام ذاته.

وعانى رودري من إصابة بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر 2024 أدت لغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي رودري
نرشح لكم
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون وتشيلسي مع ليدز ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد تقرير: برونو يطالب إدارة يونايتد بضم مواطنه تقرير: لايبزج يحاول تحصين "بديل صلاح المحتمل" في ليفربول
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526435/رومانو-مانشستر-سيتي-قدم-عرضا-لتمديد-تعاقد-رودري