رومانو: مانشستر سيتي قدم عرضا لتمديد تعاقد رودري

قدّم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضا لـ رودري لاعب فريقه لتمديد تعاقده.

ووفقا لـ فابريزو رومانو الصحفي شبكة سكاي سبورتس فإن في حال رفض اللاعب التوقيع سيطلب النادي بيعه بمبلغ مالي كبير في الصيف أو سيرحل بدون مقابل في 2027.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رودري وساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل، على رادار ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن رودري لا يزال الهدف الرئيسي للملكي في الصيف.

وسبق أن ألمح رودري لإمكانية ارتداء قميص ريال مدريد الإسباني في وقت سابق.

وقال رودري عبر إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "يتبقى لي عام واحد في عقدي مع مانشستر سيتي. في مرحلة ما، سنحتاج للجلوس والتحدث".

وأضاف "لعبي سابقا لأتلتيكو مدريد لا يمنعني من اللعب لريال مدريد. ريال مدريد ليس بابا مغلقا بالنسبة لي".

وأجاب الدولي الإسباني "هل سيتواصل ريال مدريد معي؟ لا أعلم. لن يتحدثوا معي، بل سيتحدثون مع وكيلي".

وتوج رودري بـ 12 لقبا منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في عام 2019.

وخاض الدولي الإسباني صاحب الـ 29 عاما 293 مباراة مع سيتي سجل 28 هدفا وصنع 32.

كما كان رودري عنصرا أساسيا في تتويج منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2024، وتوج كذلك بالكرة الذهبية في العام ذاته.

وعانى رودري من إصابة بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر 2024 أدت لغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.