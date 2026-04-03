الثامنة في مسيرته.. أرتيتا يفوز بجائزة مدرب شهر مارس بالدوري الإنجليزي

فاز ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بجائزة أفضل مدرب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي.

وقاد أرتيتا فريقه للفوز في 3 مباريات خلال الشهر أمام تشيلسي 2-1، وبرايتون 1-0، وإيفرتون 2-0.

وكان أرسنال الفريق الوحيد الذي فاز بكافة مبارياته خلال الشهر.

ونجح أرتيتا في الفوز بالجائزة للمرة الثامنة معادلا مارتن أونيل، وهاري ريدناب.

وبات أرتيتا سادس أكثر مدرب يتوج بالجائزة بعد أليكس فيرجسون 27، وأرسن فينجر 15، وبيب جوارديولا 12، وديفيد مويس 11،ويورجن كلوب 10.

ووسع أرسنال الفارق أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يلاحقه في المركز الثاني.

ويسعى الجانرز لتحقيق أول لقب للدوري منذ 22 عاما.

أرسنال يحتل الصدارة برصيد 70 نقطة، فيما يلاحقه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 61 نقطة مع مباراة مؤجلة.

وتفوق أرتيتا على منافسيه المرشحين لجائزة مدرب الشهر: إيدي هاو "نيوكاسل يونايتد"، وفابيان هورزلر "برايتون"، وريجيس لو بريس "سندرلاند"، وديفيد مويس "إيفرتون".

المدربون الفائزون بالجائزة هذا الموسم

أغسطس: آرني سلوت (ليفربول)

سبتمبر: أوليفر جلاسنر (كريستال بالاس)

أكتوبر: روبن أموريم (مانشستر يونايتد)

نوفمبر: إنزو ماريسكا (تشيلسي)

ديسمبر: أوناي إيمري (أستون فيلا)

يناير: مايكل كاريك (مانشستر يونايتد)

فبراير: بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

مارس: ميكيل أرتيتا (أرسنال).