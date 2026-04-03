مؤتمر سلوت: آمل في فوز صلاح بكأسين إضافيين.. وهذا موقف أليسون وإيزاك أمام مانشستر سيتي

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول، عودة محمد صلاح لقيادة فريقه أمام مانشسستر سيتي.

ويلتقي ليفربول أمام مانشستر سيتي في تمام الساعة 1:45 ظهر السبت، في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "صلاح متاح، لقد تدرب معنا أمس وسيتدرب اليوم وجاهز لمباراة الغد."

وتحدث سلوت لأول مرة عن رحيل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم "من غير المعقول ما فعله صلاح لهذا النادي على مدى سنوات عديدة، بتسجيل الأهداف، وتقديم التمريرات الحاسمة، وتأثيره الكبير على هذا النادي، وفوزه بالألقاب."

وأعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف "آمل أن يتمكن صلاح من إضافة كأسين إضافيين إلى رصيده."

وأكمل "لطالما بذل صلاح كل ما في وسعه من أجل هذا النادي طوال السنوات التي قضاها هنا، أتمنى أن يقدم المزيد، إنه يبذل قصارى جهده دائمًا، وسيحاول فعل ذلك حتى نهاية الموسم."

وتابع حديثه عن فرص المنافسة على الألقاب هذا الموسم، قال "إذا كان لدينا صلاح كما كان عليه الحال في المواسم القليلة الماضية، فسيكون ذلك بمثابة مساعدة كبيرة لنا حتى نهاية الموسم."

وينافس ليفربول في بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في ربع النهائي، ودوري أبطال أوروبا حيث يواجه باريس سان جيرمان في ربع النهائي.

كما أعلن سلوت موعد عودة أليسون بيكر حارس مرمى الفريق "إنه غير متاح، وسيغيب عن مباراة باريس سان جيرمان وربما فترة أطول قليلاً. نتوقع عودته قرب نهاية الموسم."

وكشف عن جاهزية ألكسندر إيزاك للعودة للمشاركة ولكن ليس بصفة أساسية "من السابق لأوانه مشاركة ألكسندر إيزاك في التشكيل الأساسي، لقد تدرب معنا أمس للمرة الأولى بعد 101 يوما بالضبط منذ إصابته، سيستغرق الأمر بعض الوقت لمنحه دقائق لعب كثيرة، سنتخذ القرار الصائب في زيادة دقائق لعبه تدريجياً، لكن من الجيد جداً عودته إلى التدريبات."

وردا على عدد الدقائق المناسبة لإيزاك "سؤال صعب، ليس من الطبيعي أن يلعب 10 دقائق فقط ثم تمتد المباراة لوقت إضافي، لننتظر ونرى كيف ستكون حالته اليوم."

وتابع "في الموسم المقبل، وبعد فترة إعداد مناسبة، يمكننا أن نتوقع منه المزيد، ربما أكثر مما هو عليه الآن. لكن حتى مستواه الحالي يمثل خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لنا."

وعن مدى استعداد فريقه للمباريات المقبلة، قال "الأمر الآن متروك لنا لنثبت أننا مستعدون للمباريات الصعبة القادمة، صعبة بمعنى الخصوم الذين نواجههم، لكن هذا أمر طبيعي تمامًا خاصة أننا ننافس في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا."

وأردف "أعتقد أن اللاعبين مستعدون للجدول الزمني القادم للمباريات، أكثر مما كانوا عليه في النصف الأول من الموسم."