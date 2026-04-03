عادل رونالدو.. برونو فيرنانديز لاعب شهر مارس في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 12:56

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

فاز برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس في الدوري الإنجليزي.

وسجل برونو هدفين وصنع 4 خلال مارس، حيث سجل فيرنانديز هدفاً وصنع آخر في فوز مانشستر يونايتد 2-1 على كريستال بالاس في بداية الشهر.

كما قدم تمريرة حاسمة في خسارة فريقه 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد، وتمريرتين حاسمتين في فوز 3-1 على أستون فيلا ، وهدفاً من ركلة جزاء في تعادل 2-2 مع بورنموث .

أخبار متعلقة:
كاسيميرو: أتمنى ألا أبكي في يومي الأخير مع مانشستر يونايتد صن: بسبب موقفه في تشيلسي.. بالمر لا يمانع الانتقال إلى مانشستر يونايتد تقرير: مانشستر يونايتد يتواصل مع وكيل نجم وست هام لضمه في الصيف

وعادل برونو، كرستيانو رونالدو في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه بها للمرة السادسة في مسيرته.

ويفصل برونو الفوز بالجائزة مرة واحدة لمعادلة الرقم القياسي للفائز بجائزة لاعب الشهر والمسجلة باسم هاري كين، وسيرجيو أجويرو، ومحمد صلاح.

ورفع فيرنانديز رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم إلى 16 تمريرة في مارس، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي للنادي الذي كان يحمله سابقاً ديفيد بيكهام ، الذي قدم 15 تمريرة حاسمة في موسم 1999/2000.

وينقص برونو فيرنانديز 4 تمريرات حاسمة لمعادلة الرقم القياسي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد والبالغ 20 تمريرة حاسمة، والذي سجله تيري هنري في موسم 2002/ 03 وعادله كيفن دي بروين في موسم 2019 /20.

وفاز برونو بالجائزة لأول مرة هذا الموسم، كما يعد ثاني لاعب من مانشستر يونايتد يفوز بها هذا الموسم، بعد برايان مبويمو في أكتوبر 2025.

وتفوق برونو على جيمس جارنر "إيفرتون"، ومورجان جيبس ​​وايت "نوتنجهام فورست"، وأنتوني جوردون "نيوكاسل يونايتد"، وأليكس إيوبي "فولام، وديفيد رايا "أرسنال"، وداني ويلبيك "برايتون".

الفائزون بجائزة لاعب الشهر هذا الموسم:

أغسطس: جاك جريليش (إيفرتون)

سبتمبر: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

أكتوبر: بريان مبيومو (مانشستر يونايتد)

نوفمبر: إيجور تياجو (برينتفورد)

ديسمبر: دومينيك كالفرت لوين (ليدز)

يناير: إيجور تياجو (برينتفورد)

فبراير: أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي)

مارس: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون وتشيلسي مع ليدز ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد تقرير: برونو يطالب إدارة يونايتد بضم مواطنه تقرير: لايبزج يحاول تحصين "بديل صلاح المحتمل" في ليفربول
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 6 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
