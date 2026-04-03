عادل رونالدو.. برونو فيرنانديز لاعب شهر مارس في الدوري الإنجليزي

فاز برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس في الدوري الإنجليزي.

وسجل برونو هدفين وصنع 4 خلال مارس، حيث سجل فيرنانديز هدفاً وصنع آخر في فوز مانشستر يونايتد 2-1 على كريستال بالاس في بداية الشهر.

كما قدم تمريرة حاسمة في خسارة فريقه 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد، وتمريرتين حاسمتين في فوز 3-1 على أستون فيلا ، وهدفاً من ركلة جزاء في تعادل 2-2 مع بورنموث .

وعادل برونو، كرستيانو رونالدو في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه بها للمرة السادسة في مسيرته.

ويفصل برونو الفوز بالجائزة مرة واحدة لمعادلة الرقم القياسي للفائز بجائزة لاعب الشهر والمسجلة باسم هاري كين، وسيرجيو أجويرو، ومحمد صلاح.

ورفع فيرنانديز رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم إلى 16 تمريرة في مارس، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي للنادي الذي كان يحمله سابقاً ديفيد بيكهام ، الذي قدم 15 تمريرة حاسمة في موسم 1999/2000.

وينقص برونو فيرنانديز 4 تمريرات حاسمة لمعادلة الرقم القياسي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد والبالغ 20 تمريرة حاسمة، والذي سجله تيري هنري في موسم 2002/ 03 وعادله كيفن دي بروين في موسم 2019 /20.

وفاز برونو بالجائزة لأول مرة هذا الموسم، كما يعد ثاني لاعب من مانشستر يونايتد يفوز بها هذا الموسم، بعد برايان مبويمو في أكتوبر 2025.

وتفوق برونو على جيمس جارنر "إيفرتون"، ومورجان جيبس ​​وايت "نوتنجهام فورست"، وأنتوني جوردون "نيوكاسل يونايتد"، وأليكس إيوبي "فولام، وديفيد رايا "أرسنال"، وداني ويلبيك "برايتون".

الفائزون بجائزة لاعب الشهر هذا الموسم:

أغسطس: جاك جريليش (إيفرتون)

سبتمبر: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

أكتوبر: بريان مبيومو (مانشستر يونايتد)

نوفمبر: إيجور تياجو (برينتفورد)

ديسمبر: دومينيك كالفرت لوين (ليدز)

يناير: إيجور تياجو (برينتفورد)

فبراير: أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي)

مارس: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).