بطل العالم.. تقرير: يواكيم لوف يقترب من قيادة غانا في المونديال

يكثف الاتحاد الغاني لكرة القدم من مفاوضات للبحث عن خليفة لـ أوتو أدو مدرب بلاك ستارز الذي رحل عن منصبه.

ولعب منتخب غانا مباراتين خلال التوقف الدولي وخسر كلاهما، من ألمانيا بهدفين مقابل هدف ومن النمسا بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويأتي رحيل أدو عن تدريب غانا قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق كأس العالم 2026 والذي سيشارك فيه المنتخب الإفريقي.

وكشف موقع غانا سوكر نت، عن فتح الاتحاد الغاني لمفاوضات مع يواكيم لوف مدرب ألمانيا السابق.

وذكر الموقع "المفاوضات الأولية بين الطرفين إيجابية والمدرب الألماني يقوم بتقييم المشروع والرؤية طويلة المدى للمنتخب الغاني وأبدى اهتماما حقيقيا بالمنصب."

وتتواجد غانا في المجموعة 12 بكأس العالم إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وبنما.

وتوج يواكيم لوف مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014.

وبحسب الموقع الغاني "يقوم المدرب الألماني حالياً بتقييم المشروع، بما في ذلك مواصفات تشكيل غانا، والهيكل الفني، والرؤية طويلة المدى."

وأوضح الموقع "تؤكد مفاوضات الاتحاد الغاني مع لوف طموح منتخب النجوم السوداء في إعادة بناء المنتخب بعد سلسلة من النتائج المخيبة، وقد عانى المنتخب في مبارياته الدولية الأخيرة، مما أثار مخاوف بشأن جاهزيته للمنافسات القادمة."

وتركز المفاوضات على فريق العمل، وشروط العقد، والأهداف، وفقا لـ غانا سوكر نت.

وترغب غانا في إتمام الاتفاق في أسرع وقت، ليتولى المهمة فوريا.

أدو تولى تدريب غانا في 2024 وفشل في قيادة المنتخب للوصول لكأس أمم إفريقيا ولكنه نجح في التأهل لكأس العالم 2026.

وبشكل عام لعب منتخب غانا 22 مباراة تحت قيادة أدو، وخلالهم حقق الفوز في 8 مباريات وخسر 9 وتعادل في 5.

يواكيم لوف قاد خلال مسيرته أندية شتوتجارت الألماني، وفنربشخة التركي، وتيرول وأستريا فيينا النمساويين.

وتواجد لوف كمدرب مساعد رفقة يورجن كلينسمان خلال الفترة من 2004 حتى 2006، قبل أن يقود المانشافت كرجل أول منذ 2006 حتى 2021.

وقاد لوف منتخب ألمانيا في 198 مباراة، فاز خلالهم في 125 مباراة، وتعادل في 39، فيما خسر 34.