بطل العالم.. تقرير: يواكيم لوف يقترب من قيادة غانا في المونديال

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 11:17

كتب : FilGoal

يكثف الاتحاد الغاني لكرة القدم من مفاوضات للبحث عن خليفة لـ أوتو أدو مدرب بلاك ستارز الذي رحل عن منصبه.

ولعب منتخب غانا مباراتين خلال التوقف الدولي وخسر كلاهما، من ألمانيا بهدفين مقابل هدف ومن النمسا بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويأتي رحيل أدو عن تدريب غانا قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق كأس العالم 2026 والذي سيشارك فيه المنتخب الإفريقي.

رغم اهتمام غانا.. الشرق الأوسط: رينارد مستمر في قيادة الأخضر السعودي من أجل كأس العالم.. تقرير: غانا تتفاوض مع الركراكي ورينار قبل أقل من 3 شهر على كأس العالم.. منتخب غانا يقيل مدربه

وكشف موقع غانا سوكر نت، عن فتح الاتحاد الغاني لمفاوضات مع يواكيم لوف مدرب ألمانيا السابق.

وذكر الموقع "المفاوضات الأولية بين الطرفين إيجابية والمدرب الألماني يقوم بتقييم المشروع والرؤية طويلة المدى للمنتخب الغاني وأبدى اهتماما حقيقيا بالمنصب."

وتتواجد غانا في المجموعة 12 بكأس العالم إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وبنما.

وتوج يواكيم لوف مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014.

وبحسب الموقع الغاني "يقوم المدرب الألماني حالياً بتقييم المشروع، بما في ذلك مواصفات تشكيل غانا، والهيكل الفني، والرؤية طويلة المدى."

وأوضح الموقع "تؤكد مفاوضات الاتحاد الغاني مع لوف طموح منتخب النجوم السوداء في إعادة بناء المنتخب بعد سلسلة من النتائج المخيبة، وقد عانى المنتخب في مبارياته الدولية الأخيرة، مما أثار مخاوف بشأن جاهزيته للمنافسات القادمة."

وتركز المفاوضات على فريق العمل، وشروط العقد، والأهداف، وفقا لـ غانا سوكر نت.

وترغب غانا في إتمام الاتفاق في أسرع وقت، ليتولى المهمة فوريا.

أدو تولى تدريب غانا في 2024 وفشل في قيادة المنتخب للوصول لكأس أمم إفريقيا ولكنه نجح في التأهل لكأس العالم 2026.

وبشكل عام لعب منتخب غانا 22 مباراة تحت قيادة أدو، وخلالهم حقق الفوز في 8 مباريات وخسر 9 وتعادل في 5.

يواكيم لوف قاد خلال مسيرته أندية شتوتجارت الألماني، وفنربشخة التركي، وتيرول وأستريا فيينا النمساويين.

وتواجد لوف كمدرب مساعد رفقة يورجن كلينسمان خلال الفترة من 2004 حتى 2006، قبل أن يقود المانشافت كرجل أول منذ 2006 حتى 2021.

وقاد لوف منتخب ألمانيا في 198 مباراة، فاز خلالهم في 125 مباراة، وتعادل في 39، فيما خسر 34.

منافس الزمالك – بلوزداد يسحق مستغانم بسباعية في الدوري الجزائري الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام شباب بلوزداد والقناة الناقلة الهلال السوادني يعلن تحديد كاف لجلسة استماع بشأن شكواه ضد نهضة بركان منتخب الجزائر يهزم مصر ويتأهل لأمم إفريقيا للناشئين انتهت شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(1) الجزائر.. ضمان التأهل استقبال شعبي حاشد لمنتخب الكونغو الديمقراطية بعد التأهل لكأس العالم "بونو أخبرني نحن الأبطال الآن".. كوليبالي يكشف كواليس سحب لقب أمم إفريقيا منافس الزمالك - تقرير: بلوزداد أبلغ راموفيتش برغبته في فسخ تعاقده
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
