مواعيد مباريات الجمعة 3 أبريل- نصف نهائي كأس مصر.. ومواجهات عربية للمحترفين ومنافس الزمالك

تعود عجلة المسابقات المحلية للدوران من جديد بعد نهاية التوقف الدولي لشهر مارس الماضي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كأس مصر

يلتقي إنبي مع بيراميدز في ثاني مباريات نصف نهائي كأس مصر على ملعب بتروسبورت.

وتذاع المباراة على أون سبورت وستبدأ في الخامسة عصرا.

وسيتأهل الفائز لملاقاة زد في المباراة النهائية بعدما تأهل من قبل على حساب طلائع الجيش.

الدوري الفرنسي

يستهل باريس سان جيرمان الجولة 28 من الدوري الفرنسي بمواجهة تولوز.

وتبدأ المباراة في التاسعة إلا الربع مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

في السادسة والربع يحل الحزم ضيفا على اتحاد جدة لحساب الجولة 27 من المسابقة.

ويعقبها لقاء النصر ضد النجمة الذي يضم في صفوفه نبيل عماد لاعب منتخب مصر وسيبدأ في الثامنة مساءً.

وتذاع المباراتين على قناة ثمانية الرياضية السعودية.

الدوري القطري

يبدأ الأسبوع العشرين من المسابقة بلقاء نادي قطر مع الوكرة الذي يضم حمدي فتحي لاعب منتخب مصر.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة والنصف مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 4 والكاس 1.

الدوري الجزائري

يلتقي شباب بلوزداد منافس الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية مع ترجي مستغانم في الجولة 25 من المسابقة المحلية.

وتبدأ المباراة في السابعة إلا الربع وتذاع عبر قناة الجزائرية الرياضية.

الدوري المصري لكرة يد

تتواصل المنافسات والجولة العاشرة من المرحلة النهائية للدوري المصري لكرة اليد.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة والأهلي ضيفا على الجزيرة.

وتبدأ كلا المباراتين في الخامسة مساءً ويذاعا عبر قنوات أون سبورت.