مواعيد مباريات الجمعة 3 أبريل- نصف نهائي كأس مصر.. ومواجهات عربية للمحترفين ومنافس الزمالك

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 10:19

كتب : FilGoal

كأس مصر - بيان رسمي

تعود عجلة المسابقات المحلية للدوران من جديد بعد نهاية التوقف الدولي لشهر مارس الماضي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

طالع جدول مباريات اليوم من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف لـ في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم السابع.. الزمالك يعلن توقيع عقد رعاية جديد سكالوني: حزين لعدم تأهل إيطاليا لكأس العالم.. كانت طريقة قاسية

كأس مصر

يلتقي إنبي مع بيراميدز في ثاني مباريات نصف نهائي كأس مصر على ملعب بتروسبورت.

وتذاع المباراة على أون سبورت وستبدأ في الخامسة عصرا.

وسيتأهل الفائز لملاقاة زد في المباراة النهائية بعدما تأهل من قبل على حساب طلائع الجيش.

الدوري الفرنسي

يستهل باريس سان جيرمان الجولة 28 من الدوري الفرنسي بمواجهة تولوز.

وتبدأ المباراة في التاسعة إلا الربع مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

في السادسة والربع يحل الحزم ضيفا على اتحاد جدة لحساب الجولة 27 من المسابقة.

ويعقبها لقاء النصر ضد النجمة الذي يضم في صفوفه نبيل عماد لاعب منتخب مصر وسيبدأ في الثامنة مساءً.

وتذاع المباراتين على قناة ثمانية الرياضية السعودية.

الدوري القطري

يبدأ الأسبوع العشرين من المسابقة بلقاء نادي قطر مع الوكرة الذي يضم حمدي فتحي لاعب منتخب مصر.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة والنصف مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 4 والكاس 1.

الدوري الجزائري

يلتقي شباب بلوزداد منافس الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية مع ترجي مستغانم في الجولة 25 من المسابقة المحلية.

وتبدأ المباراة في السابعة إلا الربع وتذاع عبر قناة الجزائرية الرياضية.

الدوري المصري لكرة يد

تتواصل المنافسات والجولة العاشرة من المرحلة النهائية للدوري المصري لكرة اليد.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة والأهلي ضيفا على الجزيرة.

وتبدأ كلا المباراتين في الخامسة مساءً ويذاعا عبر قنوات أون سبورت.

مواعيد مباريات اليوم
نرشح لكم
رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 3 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 3 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526420/مواعيد-مباريات-الجمعة-3-أبريل-نصف-نهائي-كأس-مصر-ومواجهات-عربية-للمحترفين-ومنافس-الزمالك