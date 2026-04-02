السابع.. الزمالك يعلن توقيع عقد رعاية جديد

الخميس، 02 أبريل 2026 - 23:54

كتب : FilGoal

الزمالك - أوتوهو

أعلن نادي الزمالك توقيع عقد رعاية مع شركة فيوري التي تقدم مشروبات الطاقة لتنضم لرعاة الزمالك في الموسم الحالي 2025 - 2026.

وكشف الزمالك في بيان رسمي، عن توقيع العقد مع الشركة الراعية لمدة 3 سنوات قادمة.

وأشار الزمالك "نرغب في تحقيق الاستفادة المشتركة بين الطرفين طوال مدة العقد، وزيادة الموارد وتفعيل دور الرعاة الذين يرتبط معهم النادي باتفاقيات وشراكات استراتيجية باعتبارهم شركاء النجاح مع النادي."

وتابع "خاصة مع زيادة عدد الرعاة على قميص الفريق الأول في الموسم الحالي إلى 7 رعاة، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة."

وأتم الزمالك في بيانه "عدد الرعاة حاليا يعكس جهود مجلس إدارة الزمالك في دعم وتنمية موارد القلعة البيضاء، والاستفادة من اسم وقيمة النادي بتوقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة والرعاية مع الكثير من المؤسسات والشركات بما يليق بالنادي."

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة متفوقا على بيراميدز بفارق الأهداف.

ويبدأ الزمالك مرحلة حسم الدوري بمواجهة المصري يوم الأحد المقبل 5 إبريل.

كما يلتقي أمام بيراميدز، وإنبي، والأهلي، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا على الترتيب في مسابقة الدوري.

كما يستعد الزمالك لخوض مواجهة شباب بلوزداد في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقام مباراة الذهاب يوم 10 إبريل في الجزائر، قبل خوض مواجهة الإياب يوم 17 إبريل على استاد القاهرة.

