فالفيردي: أتمنى إنهاء مسيرتي مع هذا النادي.. والكرة الأرجنتينية الأفضل

كشف فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، عن مستقبله بعد نهاية مسيرته الاحترافية في أوروبا.

وقال فالفيردي في تصريحات لبرنامج "تيرابيا بيكانتي" على يوتيوب: "عندما تنتهي مسيرتي في أوروبا، أود في العودة للعب مع نادي بينارول في أوروجواي، كانت عائلتي بأكملها من مشجعي بينارول وكنا نذهب إلى الملعب كلما أمكننا ذلك."

وأكمل "أود أن أنهي مسيرتي الكروية بالفوز بشيء مهم مع بينارول ومع منتخب أوروجواي."

وأضاف "لا أريد الذهاب في نهاية مسيرتي من أجل المال، سأنتقل إلى بينارول حتى لو مجانا."

وردا على سبب امتلاكه قمصان فريق ريفر بليت الأرجنتيني، رد فالفيردي "كرة القدم في أوروجواي لم تكن متاحة للجميع في بلدي، كان البث بنظام الدفع مقابل المشاهدة، أما كرة القدم الأرجنتينية فكانت متاحة للجميع."

وتابع "كنت أشاهد ريفر بليت كل نهاية أسبوع، لهذا السبب كنت دائما من أشد المعجبين به، لأنني نشأت وأنا أشاهده."

وأتم "بالنسبة لي كرة القدم الأرجنتينية هي الأفضل."

وبدأ فالفيردي صاحب الـ 27 عاما مسيرته مع نادي بينارول في أوروجواي، قبل الانتقال لفريق ريال مدريد كاستيا عام 2017.

وخرج فالفيردي إعارة لنادي ديبورتيفو لاكورونيا عام 2017، قبل أن يعود لريال مدريد من بوابة الفريق الأول عام 2018.

وتوج فالفيردي مع الفريق الملكي ببطولات: دوري أبطال أوروبا "مرتين"، والدوري الإسباني "3 مرات"، والسوبر الأوروبي "مرتين"، وكأس العالم للأندية "مرتين"، وإنتركونتننتال "مرة"، وكأس إسبانيا "مرة"، والسوبر الإسباني "3 مرات".