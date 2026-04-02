حسين عبد اللطيف: غير راض عن أداء المنتخب أمام ليبيا.. وحذرت اللاعبين قبل المباراة

عبر حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة، عن عدم رضاه من أداء المنتخب أمام ليبيا.

وحقق منتخب الناشئين الفوز أمام ليبيا بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الامم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر مواليد 2009 في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعد تعادل الجزائر وتونس، ليضمن الفراعنة الصغار تواجدهم ضمن الثلاثة الأوائل.

وقال حسين عبد اللطيف في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "الفريق واجه صعوبات بالغة خلال الشوط الأول من مواجهة ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا، كان هناك نحو 6 أو 7 لاعبين كانوا خارج حالتهم الفنية المعهودة."

وأضاف "حذرت اللاعبين من الاستهانة بالمباراة لأن اللاعب أحياناً لا يتعامل مع بعض المنافسين بنفس القوة.. أصعب مباراة هي أسهل مباراة في نظر اللاعبين وهذا هو مكمن الخطورة."

وأكمل "أتعامل مع هؤلاء اللاعبين منذ سنة ونصف تقريباً وأفهم نفسياتهم جيداً، خضت مع هذه المجموعة 11 مباراة ودية قبل خوض غمار هذه التصفيات، والفئات العمرية الصغيرة تحتاج دائماً إلى فترات عمل طويلة لصناعة الفارق."

وتابع "المهم أننا حققنا الفوز وحصدنا النقاط الثلاث لكني غير راضٍ عن الأداء.

وأتم حديثه عن منتخب ليبيا "يمتلكون مواهب مميزة لكنه يحتاج لبعض الوقت للتطور."

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للناشئين هذا العام، والمؤهلة إلى كأس العالم للناشئين في قطر.

وتخوض منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة ليبيا منظم البطولة، تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين هذا العام.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم.

ويلتقي في الجولة الأخيرة منتخب مصر أمام الجزائر، فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره الليبي.

وضمن منتخبا المغرب ومصر التأهل لكأس الامم، فيما تنتظر الجزائر البطاقة الثالثة.

الخضر يسعون للفوز أو التعادل أمام مصر من أجل التأهل، أو الخسارة بفارق أقل من 4 أهداف لضمان التفوق على تونس، والتأهل صحبة المغرب ومصر.