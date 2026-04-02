حسين عبد اللطيف: غير راض عن أداء المنتخب أمام ليبيا.. وحذرت اللاعبين قبل المباراة

الخميس، 02 أبريل 2026 - 22:54

كتب : FilGoal

عبر حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة، عن عدم رضاه من أداء المنتخب أمام ليبيا.

وحقق منتخب الناشئين الفوز أمام ليبيا بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الامم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر مواليد 2009 في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعد تعادل الجزائر وتونس، ليضمن الفراعنة الصغار تواجدهم ضمن الثلاثة الأوائل.

أخبار متعلقة:
منتخب الناشئين إلى كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين تشكيل منتخب الناشئين - دانيال تامر يقود هجوم مصر أمام ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

وقال حسين عبد اللطيف في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "الفريق واجه صعوبات بالغة خلال الشوط الأول من مواجهة ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا، كان هناك نحو 6 أو 7 لاعبين كانوا خارج حالتهم الفنية المعهودة."

وأضاف "حذرت اللاعبين من الاستهانة بالمباراة لأن اللاعب أحياناً لا يتعامل مع بعض المنافسين بنفس القوة.. أصعب مباراة هي أسهل مباراة في نظر اللاعبين وهذا هو مكمن الخطورة."

وأكمل "أتعامل مع هؤلاء اللاعبين منذ سنة ونصف تقريباً وأفهم نفسياتهم جيداً، خضت مع هذه المجموعة 11 مباراة ودية قبل خوض غمار هذه التصفيات، والفئات العمرية الصغيرة تحتاج دائماً إلى فترات عمل طويلة لصناعة الفارق."

وتابع "المهم أننا حققنا الفوز وحصدنا النقاط الثلاث لكني غير راضٍ عن الأداء.

وأتم حديثه عن منتخب ليبيا "يمتلكون مواهب مميزة لكنه يحتاج لبعض الوقت للتطور."

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للناشئين هذا العام، والمؤهلة إلى كأس العالم للناشئين في قطر.

وتخوض منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة ليبيا منظم البطولة، تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين هذا العام.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم.

ويلتقي في الجولة الأخيرة منتخب مصر أمام الجزائر، فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره الليبي.

وضمن منتخبا المغرب ومصر التأهل لكأس الامم، فيما تنتظر الجزائر البطاقة الثالثة.

الخضر يسعون للفوز أو التعادل أمام مصر من أجل التأهل، أو الخسارة بفارق أقل من 4 أهداف لضمان التفوق على تونس، والتأهل صحبة المغرب ومصر.

حسين عبد اللطيف بطولة شمال إفريقيا أمم إفريقيا للناشئين
نرشح لكم
رسالة شكر من إسلام عيسى خلال اتصال مع بدر عبد العاطي.. وزير الخارجية الإسباني يدين التصرفات المسيئة لجماهير إسبانيا تشكيل منتخب مصر للناشئين - ستة تغييرات في الأساسيين أمام الجزائر الدرندلي: اتحاد الكرة يتكفل بعلاج إسلام عيسى.. وهكذا نساعد الأندية لإصدار الرخصة الإفريقية إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين أبو زهرة: جمهور السعودية وجه التحية لـ عبد المنعم.. ومدير فني أجنبي لاتحاد الكرة حسن شحاتة: يجب أن يلعب منتخب مصر بلا خوف في المونديال.. وهذه نصيحتي لـ صلاح في الجول يكشف تفاصيل إصابة هاني.. وموقفه من مباريات الأهلي
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526412/حسين-عبد-اللطيف-غير-راض-عن-أداء-المنتخب-أمام-ليبيا-وحذرت-اللاعبين-قبل-المباراة