مصدر من الزمالك لـ في الجول: اعتذار فريق الطائرة للسيدات عن عدم المشاركة قاريا.. وموقف الرجال

الخميس، 02 أبريل 2026 - 22:40

كتب : محمد سمير

الزمالك كرة طائرة سيدات

استقر مجلس إدارة الزمالك على اعتذار فريقي الطائرة للرجال والسيدات عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا هذا الموسم.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الزمالك خاطب الاتحاد بالفعل باعتذار فريق السيدات وخلال أيام سيتم إرسال خطاب فريق الرجال."

وأتم المصدر "مجلس الإدارة يرى أن الأفضل توفير رسوم المشاركة ومنح اللاعبين مستحقاتهم المتأخرة."

وتستضيف صالة النادي الأهلي منافسات بطولة السيدات خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل.

بينما تقام نسخة الرجال خلال الفترة من 20 أبريل إلى 3 مايو المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي.

وكشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة في وقت سابق عن مشاركة أندية الأهلي والزمالك وسبورتنج في نسخة السيدات، بينما يشارك الأهلي والزمالك وبتروجت في نسخة الرجال.

ويحمل الزمالك لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات من العام الماضي بعدما فاز على الأهلي في النهائي.

وتوج فريق الزمالك على مستوى السيدات بلقب بطولة إفريقيا في آخر 3 نسخ أقيمت.

الزمالك كرة طائرة
