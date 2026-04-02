مبابي: كنت أود اللعب بقميص الكاميرون.. وأرغب في زيارة الجزائر

تحدث كيليان مبابي نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، عن أصوله الإفريقية.

وقال مبابي في تصريحات لبرنامج The Bridge Show: "نشأت أكثر على الثقافة الكاميرونية مقارنة بالثقافة الجزائرية. كنتُ أقرب إلى عائلتي الكاميرونية."

وأكمل "لكن مع مرور السنوات، أصبحت أقرب كثيرًا إلى عائلتي الجزائرية. ولدي رغبة في الذهاب إلى الجزائر، لأنني لم أزرها من قبل."

وأضاف "الجميع يظن أنني لا أهتم، لأنني لم أذهب إلى هناك أبدًا، بينما زرتُ الكاميرون كثيرًا."

وأتم ساخرًا "أعتقد أنني أنا سأختار اللعب للكاميرون، وسأُرسل إيثان ليلعب مع الجزائر."

ويلعب إثيان مبابي شقيق كيليان، الذي يصغره سنا، ضمن صفوف ليل الفرنسي.

وسجل مبابي هدفا مؤخرًا في شباك البرازيل وديا ليصل إلى الهدف الدولي رقم 56 بقميص فرنسا.

وبات مبابي على بعد هدف واحد من معادلة رقم الهداف التاريخي أوليفيه جيرو صاحب الـ 57 هدفا.

كما سجل مبابي للمباراة السابعة على التوالي بقميص فرنسا ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم جان بيير بابان حين سجل في 7 مباريات متتالية خلال الفترة بين سبتمبر 1990 حتى أكتوبر 1991.

ويستعد مبابي للمشاركة مع منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة بكأس العالم إلى جانب السنغال، والنرويج، والعراق.

مبابي نجح في قيادة منتخب فرنسا للتتويج بمونديال 2018، فيما خسر نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين رغم تسجيله هاتريك في المباراة النهائية.