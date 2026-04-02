دوري المحترفين - فوز أبو قير وتعادل بترول أسيوط يشعل صراع التأهل للممتاز

الخميس، 02 أبريل 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

أبو قير للأسمدة

اشتعل صراع دوري المحترفين لحجز المقاعد الثلاثة المؤهلة للدوري الممتاز.

وحقق أبو قير للأسمدة فوزا كبيرًا أمام أسوان بثلاثية نظيفة، فيما سقط بترول أسيوط في فخ التعادل أمام ديروط بهدفين لكل فريق.

ويلتقي مسار أمام القناة يوم الجمعة، في إطار الجولة ذاتها.

دوري المحترفين - تعادل بترول أسيوط.. وأبو قير يحقق الفوز الأول مع أمير عزمي الأجنبي الثاني في دوري المحترفين.. المغربي مراد عزام يتولى تدريب راية دوري المحترفين - المنصورة يعلن تعيين حسام عبدالعال كمدرب للفريق

وأقيمت اليوم 4 مباريات في الجولة 28 لدوري المحترفين.

حقق أبو قير للأسمدة فوزًا كبيرًا أمام أسوان بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية أبو قير ضياء السيد، ومحمد عصام إبراهيم، وإسلام جابر.

ورفع أبو قير رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث.

وقلص أبو قير الفارق أمام بترول أسيوط صاحب المركز الثاني، بعد تعادل الأخير اليوم أمام ديروط بهدفين لكل فريق.

تقدم البترول بهدفي محمد حمص، ثم تعادل ديروط عن طريق محمد البساطي وأحمد سليم حوامدية.

ورفع بترول أسيوط رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد ديروط إلى 30 نقطة في المركز الـ14.

وحقق بروكسي الفوز أمام طنطا بهدف عمرو مرعي.

وتعادل الإنتاج الحربي أمام مالية كفر الزيات سلبيا دون أهداف.

ويمكنك الاطلاع على جدول ترتيب دوري المحترفين بالكامل بـ الضغط هنا

وتختتم غدا الجمعة، مباريات الجولة 28 بمواجهات مسار مع القناة، والسكة الحديد أمام الداخلية، والمنصورة مع وي.

كما يلتقي بلدية المحلة مع الترسانة، وراية أمام لافيينا.

رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
