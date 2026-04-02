دوري المحترفين - فوز أبو قير وتعادل بترول أسيوط يشعل صراع التأهل للممتاز

اشتعل صراع دوري المحترفين لحجز المقاعد الثلاثة المؤهلة للدوري الممتاز.

وحقق أبو قير للأسمدة فوزا كبيرًا أمام أسوان بثلاثية نظيفة، فيما سقط بترول أسيوط في فخ التعادل أمام ديروط بهدفين لكل فريق.

ويلتقي مسار أمام القناة يوم الجمعة، في إطار الجولة ذاتها.

وأقيمت اليوم 4 مباريات في الجولة 28 لدوري المحترفين.

سجل ثلاثية أبو قير ضياء السيد، ومحمد عصام إبراهيم، وإسلام جابر.

ورفع أبو قير رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث.

وقلص أبو قير الفارق أمام بترول أسيوط صاحب المركز الثاني، بعد تعادل الأخير اليوم أمام ديروط بهدفين لكل فريق.

تقدم البترول بهدفي محمد حمص، ثم تعادل ديروط عن طريق محمد البساطي وأحمد سليم حوامدية.

ورفع بترول أسيوط رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد ديروط إلى 30 نقطة في المركز الـ14.

وحقق بروكسي الفوز أمام طنطا بهدف عمرو مرعي.

وتعادل الإنتاج الحربي أمام مالية كفر الزيات سلبيا دون أهداف.

وتختتم غدا الجمعة، مباريات الجولة 28 بمواجهات مسار مع القناة، والسكة الحديد أمام الداخلية، والمنصورة مع وي.

كما يلتقي بلدية المحلة مع الترسانة، وراية أمام لافيينا.