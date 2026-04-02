حكيمي: حتى لو اضطررنا للتتويج بأمم إفريقيا بهذه الطريقة فإننا سنفوز

كشف أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان أن تحقيق أمم إفريقيا 2025 حلما تحقق بعد زمن طويل.

وحقق منتخب المغرب أمم إفريقيا 2025 بعد قرار من الاتحاد الإفريقي بسحب لقب البطولة من السنغال بعد تحقيقها انتصارا ثمينا أمام المغرب بهدف مقابل لا شيء.

واعتبر الاتحاد الإفريقي منتخب السنغال منسحب بعدما غادر لاعبو السنغال ملعب المباراة اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، للتفاصيل من هنا.

وقال أشرف حكيمي في تصريحات لبرنامج The Bridge Show: "نحن سعداء جدا، لقد انتظرت هذه اللحظة منذ زمن طويل، حتى لو اضطررنا للفوز بهذه الطريقة، فإننا سنفوز".

وواصل "لقد لعبت مع إسبانيا للشباب لمدة يومين أو ثلاثة، ولم أشعر بالراحة، واخترت تمثيل منتخب المغرب قبل أن أنضم حتى إلى الفريق الأول لريال مدريد".

وقبلت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب، للتفاصيل من هنا.